Martes, octubre 21, 2025
Tlaxcala será sede del primer International Youth Chef Jamboree

El estado de Tlaxcala será sede del 1st International Youth Chef Jamboree, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Dania Corona Muñoz

El estado de Tlaxcala será sede del 1st International Youth Chef Jamboree, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre en los municipios de Teolocholco y Huamantla. Este evento, que por primera vez llega a Hispanoamérica, busca crear un espacio global para compartir saberes, sabores y acciones por un mundo más justo y sostenible.

Durante la presentación oficial, Yuridia Angulo Rodríguez, realizadora del evento y representante del movimiento scout internacional, destacó el carácter incluyente y ambientalmente responsable de esta celebración. “El propósito es crear un espacio global de encuentro para compartir saberes, sabores y acciones por un mundo más justo y sostenible, desde la cocina hasta el bosque”, afirmó.

Angulo Rodríguez subrayó que el Jamboree no sólo será una experiencia gastronómica, sino también un llamado a la acción climática y la cooperación entre generaciones. “Esperamos consolidar una red internacional de agentes de cambio que desde sus comunidades promuevan la cultura, la cocina tradicional, el cuidado ambiental y los valores de cooperación, liderazgo y servicio”, añadió.

El evento está abierto a todas las edades y comunidades. Pueden participar scouts, no scouts, chefs y cocineras tradicionales, escuelas, colectivos, universidades, activistas, promotores ambientales y culturales, jóvenes con ideas, adultos con experiencia e infancias con curiosidad. Además, recalcó que será una actividad sin fines de lucro y con cupo limitado, cuya fecha límite de inscripción será el 24 de octubre a través de sus redes sociales. 

Una de las particularidades del encuentro será su compromiso con la sostenibilidad. Angulo precisó que se implementará una política de cero residuos, con uso de utensilios reutilizables y sin plásticos desechables. “Este evento va a ser sostenible, ya que estaremos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Vamos a utilizar cero residuos, plato, vaso y cubiertos reutilizables”, destacó.

El programa contempla una amplia variedad de actividades en contacto con la naturaleza, la cultura y la cocina tradicional. El 31 de octubre, en La Malinche, en San Luis Teolocholco, se realizará la ceremonia de apertura junto con talleres de medicina tradicional indígena, arte en barro, reconocimiento de hongos, montañismo, apicultura y una charla sobre murciélagos. La jornada cerrará con una fogata scout de bienvenida.

El 1 de noviembre se desarrollarán cocinas en vivo con chefs de distintos países, además de la tradicional celebración de Día de Muertos en Huamantla con actividades culturales y representaciones locales. Finalmente, el 2 de noviembre habrá talleres de cierre, desfile y ceremonia de clausura.

Por su parte, el alcalde de Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho expresó su orgullo por albergar un evento de alcance mundial. “Me llena de orgullo anunciar que nuestro municipio será sede del International Youth Chef Jamboree. Reuniremos a jóvenes, cocineras y cocineros tradicionales, activistas, artistas y scouts de México y del mundo”, afirmó.

Meléndez Tecuapacho resaltó que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer el sentido de comunidad y la protección ambiental. “Este es un evento sin precedentes que une a la juventud, cocineras tradicionales, scouts, ambientalistas y comunidades de todo el mundo con un objetivo común: construir un futuro sostenible desde la cocina y la naturaleza”, dijo.

El alcalde recordó además la riqueza cultural de su municipio. “Desde tiempos indígenas, las comunidades de Teolocholco han conservado sus raíces. De las ocho comunidades que lo conforman, seis son indígenas reconocidas, y nos llena de emoción que el mundo venga a conocerlas”, señaló.

