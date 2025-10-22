Tlaxcala potencia su turismo comunitario con festividades tradicionales: Secture

El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Armando Morales Vázquez destacó la importancia del trabajo comunitario y la cultura local para atraer visitantes y fortalecer la economía regional, en el acto de presentación de la festividad en honor a la virgen del Carmen en Nanacamilpa.

Resaltó que Tlaxcala apuesta por el turismo comunitario como motor de desarrollo, sobre todo después de la pandemia en que a nivel federal se puso en marcha un programa en ese sentido para potenciar a municipios con esta vocación y Nanacamilpa es uno de ellos.

El funcionario recordó que el estado ha trabajado de la mano con la Secretaría de Turismo federal para difundir la información de las festividades, no solo en Nanacamilpa, sino también en municipios como Zacatelco y Chiautempan, con el objetivo de invitar a visitantes, principalmente de la Ciudad de México.

Morales Vázquez subrayó que el esfuerzo de los municipios y la participación de la comunidad permite mostrar la riqueza cultural y gastronómica de Tlaxcala. “Acaban de regresar agentes culturales, cocineras tradicionales, chefs, a quienes a través de la Secretaría de Turismo hemos apoyado para que se muevan en otras latitudes y puedan mostrar su gastronomía tan valiosa a base de agave y que es un diferenciador hacia muchos estados y muchas otras partes del mundo”.

La festividad en honor a la virgen del Carmen se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de noviembre e incluirá una ofrenda monumental de Día de Muertos, desfile y concurso de disfraces, callejoneadas de rondallas, huehues, procesión, actividades artísticas, culturales y deportivas, y el “perrotón”, un evento con causa que busca beneficiar a los animales en refugios.

Morales Vázquez enfatizó que estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia de Secture para cerrar el año con una alta ocupación turística. “La instrucción del secretario Fabricio Mena Rodríguez es redoblar esfuerzos para terminar este año con una alta ocupación y sabemos que la festividad de muertos en el país es muy importante”.