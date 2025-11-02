Tlaxcala celebrará el Día Nacional del Libro con una semana dedicada a la lectura y la escritura

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala, a través del Museo Miguel N. Lira y el Programa Nacional de Salas de Lectura, celebrará durante noviembre una intensa jornada literaria para conmemorar el Día Nacional del Libro, establecido en honor al nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz

“Noviembre es un mes muy especial para quienes nos dedicamos a la promoción de la lectura y la escritura, porque celebramos el cumpleaños de nuestra amada Sor Juana Inés de la Cruz, y justo se ha establecido su cumpleaños como el Día Nacional del Libro”, destacó Gabriela Conde Moreno, encargada del museo.

Del 7 al 13 de noviembre, Tlaxcala será sede de presentaciones, laboratorios de escritura, encuentros con mediadores de lectura, y una jornada especial en la Universidad Intercultural de Ixtenco. “A través de las salas de lectura, de la comunidad literaria y escolar del estado, vamos a celebrar con escritoras, escritores, mediadoras, mediadores y estudiantes”, explicó Conde Moreno.

El programa inicia el viernes 7 de noviembre con la presentación del libro La vocación del viento, de Raúl Lozada Ortega, en el Cobat 13 de Papalotla. Posteriormente, el día 10, una delegación tlaxcalteca participará en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en el Bosque de Chapultepec, representando a las salas de lectura del estado.

El lunes 11, el Museo Miguel N. Lira recibirá a la poeta y ensayista Mónica Nepote, ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura José Fuentes Mares, quien ofrecerá un laboratorio de escritura de ensayo y presentará su libro Las trabajadoras. “Viene la absolutamente brillante, maravillosa poeta y ensayista Mónica Nepote, con un libro fabuloso que habla sobre los trabajos que hacemos las mujeres”, celebró Conde Moreno.

La jornada más significativa se vivirá el miércoles 12, Día Nacional del Libro, en la Universidad Intercultural de Tlaxcala, en Ixtenco, donde se desarrollará una “kermés didáctica, lúdica y de asombro” para promover la lectura y la escritura entre las y los jóvenes. “Lo más importante es incentivar a las personas a hacer sonar su voz. Queremos que escriban, que cuenten sus historias, que enciendan su voz”, afirmó.

El programa cerrará el jueves 13 con el III Encuentro Estatal de Mediación Lectora “Tlaxcala lee en comunidad”, un foro de análisis y reflexión entre los más de 180 mediadores del estado. “Será un espacio para compartir experiencias, abrazarnos y prepararnos para el siguiente año”, comentó la encargada del museo.

Durante ese encuentro se realizará también la entrega de acervos de más de 5 mil libros a mediadores y se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Estatales de Literatura 2025, que reconocerán a Mónica Vargas en poesía, Diego Pedro Minero Arredondo en ensayo y Rodrigo Corona Flores en cuento.

Además, en coordinación con las salas de lectura, habrá actividades simultáneas en distintas comunidades tlaxcaltecas, donde se promoverá la literatura infantil y juvenil. “Queremos escuchar las historias de las personas, la manera en que ven el mundo y se organizan. Eso es lo que buscamos con estas jornadas”, añadió Conde Moreno.

Finalmente, la promotora reconoció el respaldo institucional que ha hecho posible esta celebración literaria. “Todo esto es gracias al apoyo de la secretaria de Cultura, Karen Villena, quien tiene como prioridad que Tlaxcala lea y escriba”, concluyó.

