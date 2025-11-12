Sor Juana Inés de la Cruz: entre libros y prohibiciones

Sor Juana Inés de la Cruz, quien aprendió a leer a los tres años y que ansiaba tanto el conocimiento, que se cortaba el cabello como castigo cada vez que no lograba aprender algo tan rápido como deseaba; no solo fue una de las voces más brillantes del Siglo de Oro, sino una mente que se negó a aceptar los límites impuestos a su tiempo y, sobre todo, a su género.

Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, nacida en 1651 en San Miguel de Nepantla, Estado de México, durante un virreinato que aún se debatía entre la fe y el conocimiento, convirtió el convento en su laboratorio intelectual. Mientras otros encontraban en el claustro una forma de encierro, ella lo transformó en un espacio de libertad, donde los libros, las ciencias, la música y la poesía convivieron por igual.

Lo fascinante de su obra es la manera en que entrelaza lo racional con lo lírico. En poemas como Primero sueño, Sor Juana se atreve a representar el proceso del conocimiento humano, anticipando ideas que hoy se pueden vincular a saberes modernos. Mientras que en Hombres necios que acusáis, se expresa de forma crítica para arremeter contra la hipocresía de una sociedad en la que se culpaba a las mujeres por los mismos vicios que toleraba en los hombres.

Además de poeta y dramaturga, fue una científica empírica: realizaba experimentos de óptica, estudiaba matemáticas y hasta escribió un tratado musical que se perdió en el tiempo. Su celda, dicen, albergaba más de cuatro mil libros, una cantidad que rivalizaba con muchas bibliotecas europeas de la época, según una publicación de la Secretaría de Cultura.

En su célebre Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, escrita en 1691 como defensa de su derecho a estudiar y escribir, Sor Juana dejó un autorretrato en el que revela las estrategias que usó desde niña para aprender en una sociedad que no toleraba mujeres sabias. En dicho texto cuenta que aprendió a leer a los tres años y que, en su adolescencia, pidió a su madre que la vistiera de hombre para poder entrar a la universidad.

Confesó también que, cuando estudiaba en la corte virreinal, se imponía castigos por no aprender lo suficientemente rápido: “cortábame cuatro o seis dedos de cabello, juzgando que si la cabeza era tan necia, no merecía adorno de cabellos” y que en cuanto escuchó que consumir queso volvía tonta a la gente, se privó de él de inmediato.

Sor Juana fue una figura incómoda: una mujer que pensaba, debatía y escribía en una esfera reservada para los hombres. Mientras autores como Lope de Vega, Góngora o Calderón de la Barca eran celebrados por su ingenio, a ella se la cuestionó por el hecho de ejercer el mismo derecho a la palabra. En realidad, lo único que la diferenciaba de aquellos “grandes escritores” fue su condición de mujer: a ninguno de ellos se les tildó de locos ni se les reprochó escribir sobre asuntos profanos; en cambio, Sor Juana fue culpada y censurada por la libertad que ellos podían disfrutar sin consecuencias.

Su historia no es solo la de una monja que escribía versos, sino la de una mujer que se negó a vivir en la ignorancia impuesta, su amor por el conocimiento la convirtió en una figura que sigue desafiando el tiempo. Leer a Sor Juana Inés de la Cruz hoy no es solo adentrarse en la poesía barroca, sino encontrarse con una mente que invita a resistir la ignorancia, a cuestionar la autoridad y, sobre todo, a no renunciar al placer de aprender.