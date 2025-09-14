Domingo, septiembre 14, 2025
“Somos un gobierno de libertad y de derechos”: Antonio Martínez

Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM)
Dania Corona Muñoz

“Somos un gobierno, un movimiento de libertad y de derechos”, afirmó el titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Antonio Martínez Velázquez, al fijar la postura oficial de la exposición “Del barrio, lógicas maricas” en la Pinacoteca del Estado, que concluye este 15 de septiembre, tras la polémica generada por la presión del grupo religioso Plataforma Actívate para retirar cuatro obras del artista Fabián Cháirez.   

La exposición se inauguró el 24 de julio con más de 60 obras de 38 artistas de México y el extranjero, y reunió miradas diversas sobre la experiencia de la comunidad LGBTIQ+. Tras casi dos meses, el último tramo de la muestra estuvo marcado por la controversia. Plataforma Actívate, de carácter nacional, protestó porque –alegó– cuatro de las obras resultaban ofensivas a sus creencias. Aunque promovieron recursos legales para frenar la exposición, fueron desechados.

 No obstante, tras ser atendidos en la Secretaría de Gobierno, se acordó que las piezas señaladas fueran retiradas. En su lugar, se colocaron cédulas explicando la decisión. “Eso es muy importante porque la postura del gobierno del estado es no a la censura”, aclaró Antonio Martínez ante medios de comunicación.

 El funcionario destacó que la decisión de atender la inconformidad no debe interpretarse como una claudicación en materia de derechos. “Nosotros promovemos la libertad, somos un gobierno, un movimiento de libertad y de derechos, y hasta donde sabemos no existe el derecho a no ofenderse”, subrayó.

 Martínez Velázquez recalcó que el derecho que sí está garantizado es el de expresión. “El derecho a la expresión y la libertad sí existe y está debidamente consignado en la Constitución, en el artículo sexto, en el artículo séptimo. La prensa, la expresión, no podrán ser censuradas”, puntualizó.

 En contraste, recordó que en la Ciudad de México la misma organización consiguió una suspensión temporal para que se retirara una obra de Cháirez, situación que no se replicó en Tlaxcala.

El funcionario también recordó la importancia de la separación entre Iglesia y Estado.

“Somos un estado laico. Creo que le debemos mucho al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez, el haber hecho esta separación total”, expresó.

 Agregó que la libertad religiosa en México garantiza la práctica de cualquier credo, pero sin que ello interfiera en las decisiones públicas. “Los grupos religiosos de cualquier religión no deberían incluirse en las decisiones públicas”, afirmó.

 Sobre los espacios culturales, Martínez Velázquez concluyó: “La cultura que se exhibe en los espacios públicos no es propiedad de un grupo o de la mayoría de un grupo, son espacios de debate y de libertad sobre todo”.

