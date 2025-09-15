Segundo congreso sobre códices de Puebla busca formar nuevos investigadores

Para fortalecer las trayectorias de investigadores en formación interesados en dar una mirada presente sobre documentos pretéritos como lo son los códices, está abierta la convocatoria de participación de Libros Pintados y Pieles Sagradas, segundo congreso internacional de códices del pasado y el presente.

Abierta hasta el 20 de octubre, pues el congreso será del 1 al 5 de diciembre en 3 sedes de Puebla, la convocatoria llama a especialistas, artistas, representantes comunitarios y estudiantes a presentar trabajos en torno a estos artefactos culturales que los pueblos mesoamericanos utilizaron para escribir sus memorias y conocimientos.

Organizado por la Secretaría Cultura federal y su homóloga estatal, así como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Americas Research Network (Arenet) en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Museo Regional de Puebla (Murep), el congreso explorará la riqueza de estos documentos que tienen como soporte el papel amate, la fibra de maguey, la piel de venado curtida o el algodón, que contienen sistemas complejos de creencias, registros geográficos, económicos, históricos, calendáricos y genealógicos, que son además símbolos de identidad y respaldos legales, manufacturados en tiempos mesoamericanos, novohispanos e incluso con relecturas actuales.

Destaca que uno de los objetivos fundamentales del congreso es fortalecer las trayectorias de investigadores en formación; para ello, se priorizarán las propuestas de ponencias presentadas en coautoría con una persona con trayectoria consolidada y una persona en etapa inicial de su carrera académica.

El programa incluirá conferencias magistrales, simposio, talleres de formación, actividades culturales y exposiciones que girarán en torno al estudio y la creación contemporánea de los códices mesoamericanos.

La convocatoria cierra el 20 de octubre, la notificación será el 10 de noviembre y la presentación del programa el día 21 del mismo mes, pues la segunda edición del congreso será del 1 al 5 de diciembre, en sedes como el Murep, la Casa de Cultura y el Museo Casa del Deán.

Las modalidades de participación serán la ponencia académica oral dentro de diferentes meses, en torno a ejes temáticos como la territorialidad –Centro, Oaxaca, Costa del Golfo, Norte de México y Área Maya-, la temporalidad –prehispánicos, coloniales y contemporáneos-; la materialidad y contextos históricos y arqueológicos; rematriacionalidad, repatriación digital y otras formas de recuperación de la memoria.

Los proyectos se pueden presentar en formatos impresos, digitales y documentales, a través del uso de aplicaciones, talleres e incluso propuestas artísticas como performance, arte gráfico y visual o sonoro, así como lenguajes inmersivos y/o digitales.

Las propuestas deben enviarse a un formulario disponible en bit.ly/478fYkY, mismas que serán seleccionadas por su originalidad y pertinencia, su claridad metrológica y argumentativa, su contribución al campo de estudio, su adecuación al formato propuesto, su prioridad a coparticipación entre jóvenes y académicos consolidados.

Destaca que los códices, en náhuatl llamados amaxtli, fueron realizados por los tlacuilos, el que escribe pintando, los encargados de confeccionarlos y de registrar acontecimientos, nombres, fechas, lugares, prácticas y creencias, por medio de pictografías. Estos tlacuilos debían ser muy cultos, poseer habilidades manuales, dominar las convenciones pictóricas de su altepetl, conocer los soportes y pigmentos, a la par de que debían tener buena memoria, pues los códices tenían la función de resguardar la memoria

Los códices pueden ser calendáricos, históricos, geográficos y administrativos, y para su elaboración se echaba mano de elementos orgánicos e inorgánicos: plantas de índigo y arcilla paligorskita para los colores azules, zacatlaxcalli para los tonos amarillos, achiote para naranjas, humo de carbón para el negro y grana cochinilla, hematita o cinabrio para el rojo.

