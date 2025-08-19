“Se elaboran las leyes, pero no construimos nuevas instituciones para aplicarlas”: Patricia González

La doctora Patricia Lucila González Rodríguez destacó que, pese a los avances legislativos en México, la falta de creación de instituciones y métodos de trabajo adecuados ha dificultado la implementación de la mediación y la justicia restaurativa, esenciales para atender conflictos de manera equitativa y colaborativa.

En el marco de las Jornadas de Ciencia y Cultura de Paz 2025 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la especialista impartió la conferencia “Mediación y justicia restaurativa desde la perspectiva de género”, donde enfatizó la necesidad de construir una cultura de paz con enfoque de género desde las instituciones de justicia y la educación superior.

Con más de tres décadas de experiencia en la procuración y administración de justicia, González Rodríguez ha trabajado en áreas como derecho procesal penal, criminalística, violencia de género y delitos electorales. Su intervención destacó la importancia de consolidar mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la justicia restaurativa, que aún no están plenamente incorporados al sistema de justicia penal mexicano.

“Hace ya más de 20 años, nosotros iniciamos una reforma procesal a nivel estatal y después a nivel nacional. Una de nuestras grandes banderas y metas a concretar era precisamente consolidar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)”, explicó la especialista, y señaló los desafíos de implementar estas herramientas en un país con un sistema judicial tradicionalmente inquisitivo.

González Rodríguez enfatizó que, aunque se logró avanzar en los juicios orales y nuevas formas de investigación criminal, los mecanismos alternativos todavía enfrentan vacíos jurídicos e institucionales. “El problema de nuestro país es que se elaboran las leyes… y luego no construimos las nuevas instituciones con las que vamos a aplicar esa legislación y los nuevos métodos de trabajo”, señaló.

Durante su conferencia, describió cómo, desde su experiencia, promovió la creación de los primeros centros de justicia alternativa, aplicando mediación incluso en delitos imprudenciales, aunque la falta de difusión y resistencia social dificultó su continuidad.

La mediación y la justicia restaurativa, explicó, deben centrarse en los intereses de las partes involucradas, considerando necesidades, deseos, temores y preocupaciones de víctimas y agresores. “En estos intereses tenemos dos grandes ámbitos; necesidades básicas, de seguridad, identidad, reconocimiento, felicidad, pertenencia y bienestar físico”, detalló.

Asimismo, subrayó que estos mecanismos buscan garantizar procesos flexibles, colaborativos y controlados por las partes, donde el mediador facilita el diálogo sin imponer soluciones. “La escucha es el mecanismo más importante que tiene una persona mediadora y un experto en justicia restaurativa”, afirmó, resaltando la relevancia del acompañamiento profesional.

González Rodríguez destacó que el nivel de adopción de estos mecanismos varía según la litigiosidad de cada territorio, y que su implementación requiere investigación y adaptación a contextos locales. “He visto estados donde se rechaza completamente la mediación… y otros que han abierto sus puertas a esta gran experiencia de resolver controversias”, comentó.

La especialista explicó que la mediación y la justicia restaurativa contribuyen a la resiliencia, entendida como la capacidad de las personas para enfrentar conflictos y superarlos de manera positiva. “En realidad, la mediación y la justicia restaurativa son nuevas formas de adaptación a una nueva cultura, a una cultura de paz”, sostuvo.

González Rodríguez también destacó que el objetivo principal de la mediación es reparar el daño y satisfacer las necesidades de las víctimas, fomentando la superación del trauma. “De nada sirve que tengamos muy buenos jueces si ninguna de las partes acepta la resolución”, afirmó.

Finalmente, la especialista insistió en que la mediación y la justicia restaurativa permiten transformar conflictos en oportunidades de aprendizaje, desarrollo personal y fortalecimiento de la convivencia social. “Los objetivos que he planteado tienen que ver con devolver el protagonismo que requieren las partes y generar una conducta colaborativa a través del diálogo”, concluyó.

Durante la conferencia, se abordó la relevancia del enfoque de género en la cultura de paz. Margarita Martínez Gómez, secretaria de Investigación Científica y Posgrado de la UATx, explicó que las instituciones de educación superior son clave para socializar valores y concienciar sobre igualdad y derechos humanos.

“Una cultura que rechaza la violencia y asegura a todos los seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos. La Universidad Autónoma de Tlaxcala apuesta a esta cultura de paz involucrando a todos los actores: autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo”, indicó Martínez Gómez.

