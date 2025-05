Rosario Castellanos: figura clave de la narrativa mexicana

Rosario Castellanos fue una escritora mexicana con una de las voces más lúcidas y poderosas del siglo XX, su escritura, está atravesada por una profunda sensibilidad social y una mirada crítica que aborda temas como la opresión indígena y la desigualdad de género. A través de su poesía, novelas y ensayos, Castellanos supo retratar los conflictos de una sociedad marcada por la discriminación y el silencio impuesto a las mujeres, al mismo tiempo su obra permite una reflexión sobre la identidad, el poder y la otredad.

Este 2025 se conmemora su natalicio número 100; nacida en la ciudad de México el 25 de mayo de 1925, Rosario Castellanos Figueroa creció en Comitán, Chiapas, donde vivió su infancia y adolescencia. Quedó huérfana en 1948, al tiempo que comenzaba a interesarse en el campo de las letras. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios de posgrado en Estética en la Universidad de Madrid.

Su obra abarcó géneros como la poesía, el ensayo, la novela y el teatro. Se inició en la literatura como poeta, pero su primer libro fue una novela: Balún Canán (1958), que junto con Ciudad Real (1960), su primer libro de cuentos y Oficio de tinieblas (1962), su segunda novela, conforman una trilogía indigenista. Estas obras exploran temas como la opresión social, la identidad cultural y la lucha por la justicia. Además, su escrito Sobre cultura femenina (1950) es considerado un texto pionero en la reflexión sobre la situación de las mujeres en México; según información del Inbal.

Te recomendamos ver: Juan Rulfo, autor multidisciplinario que revolucionó la literatura mexicana

En 1972 reunió en Poesía no eres tú su obra poética completa y desde 1950, año en que publicó su tesis Sobre cultura femenina, incursionó en el ensayo. En todos sus escritos, incluyendo El eterno femenino (única incursión teatral), se aborda una reflexión sobre lo que significa la doble condición de ser mujer y mexicana.

“Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial”. Autorretrato, Poesía no eres tú, 1972.