Renovarán museografía del Museo Miguel N. Lira para resaltar la faceta humana y cultural del escritor tlaxcalteca

Gabriela Conde Moreno, encargada del Museo Miguel N. Lira
Dania Corona Muñoz

El Museo Miguel N. Lira, ubicado en una casa del siglo XVIII, se prepara para una renovación integral de su museografía. La encargada del recinto, Gabriela Conde Moreno anunció que el espacio entrará en una nueva etapa en la que se busca mostrar una visión más completa del escritor, editor y funcionario tlaxcalteca.

“Nuestra intención principal es mostrar a nuestro don Miguel como el hombre generoso, orgulloso de Tlaxcala, que era”, señaló Conde Moreno. La nueva museografía, explicó, busca resaltar no solo al literato, sino también al intelectual multifacético que contribuyó a la construcción del pensamiento cultural del siglo XX en México.

El inmueble, que alberga el museo, requería una profunda intervención estructural. “Cuando llegamos a la administración había muchos daños en el techo y fue la prioridad que se intentó hacer y que se hizo muy bien”, explicó la también escritora.

Durante años, las reparaciones previas solo habían añadido “capas y capas de cemento”, lo que provocó que el techo se deteriorara. Por ello, el equipo decidió realizar una restauración integral utilizando técnicas arquitectónicas tradicionales para devolverle estabilidad y autenticidad al edificio.

La reparación implicó desmontar por completo la museografía anterior. “Después de la reparación, obviamente tuvimos que quitar la museografía para tener la reparación”, recordó Conde Moreno.

Con el espacio ahora restaurado, el museo trabaja en el rediseño de su narrativa visual. “Estamos terminando de diseñar la nueva museografía del museo”, explicó, y adelantó que estará centrado en la vida y obra de Miguel N. Lira desde una perspectiva más humana y contextual.

Entre los nuevos elementos destacan objetos personales recientemente recuperados del acervo del autor. “Queremos incluir su cámara de fotografía, su pluma y piezas de su casa”, detalló Conde Moreno. Estos objetos permitirán al público acercarse a la intimidad de un hombre que, además de escritor, fue editor, abogado, funcionario y amante de México.

El guion museográfico también mostrará su labor como editor y dramaturgo, con especial énfasis en su papel dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la revista Fábula. “Don Miguel es una pieza clave en la construcción del pensamiento del siglo XX porque desde la SEP, desde Fábula, desde su revista, albergó el pensamiento que transformó la realidad”, afirmó.

La renovación del museo forma parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar los espacios culturales de Tlaxcala. La funcionaria destacó la colaboración con la secretaria de Cultura, Karen Villeda, quien ha acompañado el proceso de recuperación del acervo y la revisión de las piezas.

Actualmente, el equipo del museo se encuentra en la etapa de inspección y catalogación del material. “Es un trabajo intenso de búsqueda y de inspección de las piezas, no es como que ya las recibimos y ya las montamos”, precisó. Cada elemento debe ser analizado para asegurar su adecuada conservación y su integración coherente al nuevo discurso museográfico.

Aunque todavía no hay una fecha definida para la inauguración, Conde Moreno pidió paciencia al público. “Estamos trabajando en eso”, comentó, y destacó que el objetivo es construir una exposición “muy didáctica y que le haga justicia” al legado de Miguel N. Lira.

Con esta renovación, el museo busca no solo conservar el patrimonio de uno de los intelectuales más importantes de Tlaxcala, sino también renovar su mensaje para las nuevas generaciones. El resultado, promete Conde Moreno, será “un espacio que refleje la grandeza y la humanidad de don Miguel, en un diálogo vivo con la historia y la cultura mexicana”.

