Reconocen a 21 artesanos en el 31º Concurso Estatal de Madera Tallada Tlaxcala 2025

Este martes se realizó la premiación del 31º Concurso Estatal de Madera Tallada Tlaxcala 2025, en la que se reconoció a 21 creadores de diferentes municipios, quienes destacaron en siete categorías con piezas que combinan destreza, ingenio y raíces culturales.

Durante la ceremonia, el director general de Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT), Saúl Pérez Bravo expresó la importancia del encuentro para visibilizar a los nuevos talentos y a los grandes maestros de la madera.

“La verdad, para mí es un día lleno de felicidad porque tenemos aquí a grandes maestros. Veo caras nuevas que aquí iniciaron los cursos y esto está dando frutos, porque hoy ya son galardonados”, señaló.

El funcionario resaltó que los premios son resultado del esfuerzo de los propios artesanos. “Esto no es gracias a la intención del gobierno del estado, sino gracias al interés, a esa gran habilidad que cada uno de ustedes tiene”, dijo, al tiempo que transmitió el saludo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha respaldado al sector artesanal desde el inicio de su administración.

Pérez Bravo informó que este año participaron 68 piezas elaboradas por 31 mujeres y 37 hombres, procedentes de 13 municipios. “El total de galardonados para este concurso son 21: ocho mujeres y 13 hombres”.

La edición 2025 incluyó siete categorías: bastón rayado o labrado, bastón de mando, juguetes tradicionales, máscaras de carnaval, instrumentos musicales, ramas de tlaxistle y otros diseños. Los premios otorgaron 9 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo y 4 mil al tercero, con una bolsa de 126 mil pesos, de los cuales 42 mil 500 provinieron del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y 83 mil 500 pesos del gobierno estatal.

“Ustedes son los grandes maestros que con su talento, con su gran destreza y, sobre todo, con esa inteligencia que convierte las obras en maravillas. Yo siempre he dicho que sin artesanía sería difícil tener turismo, sería difícil tener cultura”, añadió el director de la CAT.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón subrayó que el sector artesanal es motor de turismo y cultura en Tlaxcala.

“Los artesanos son pieza fundamental para un desarrollo económico en el estado, para que tengamos mayor turismo y mayor cultura, que es de lo que vivimos. Tlaxcala es sinónimo de cultura y estamos a unos días de cumplir 500 años de fundado el estado”, sostuvo.

El secretario también detalló programas de apoyo para el gremio, como el registro de marca, terminales de venta con subsidio y esquemas de reactivación económica. “Todo esto lo hacemos para que haya derrama económica, flujo económico en el estado y que esta derrama se traduzca en bienestar familiar”, dijo.

Entre los ganadores, en la categoría de bastones rayados y/o labrados se reconoció a Adelina Pérez Pérez (primer lugar), Josefina Romero Padilla (segundo) y Jaime García Padilla (tercero).

En bastones de mando, los galardones fueron Arcelio Paredes Reyes (primer lugar), Lorena Grada Acoltzi (segundo) y José Felipe Vázquez Sánchez (tercero). En juguetes tradicionales triunfaron Josefina Hernández Temores, Mónica Meneses Ramírez y Mérida Celia Sarmiento Rodríguez, respectivamente.

La categoría de máscaras de carnaval distinguió a Óscar Álvarez Quiroz, Rodolfo Polvo Cruz y Lizbeth Vásquez Pérez, mientras que en instrumentos musicales los premios fueron para Luis Jesús Vásquez Gabriel, Dany Vásquez Méndez y Rufino Hernández Pérez.

En ramas de tlaxistle resultaron ganadores Hipólito Vázquez Sánchez, Liborio Paredes Reyes y Samuel Torres Briones. Finalmente, en otros diseños recibieron reconocimiento María Rufina Natalia Sánchez Rodríguez, Iván Morales Morales y Gilberto Vázquez Sánchez.

