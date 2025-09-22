Realizará Icatlax Pasarela de Modas para exponer creatividad de alumnos de la especialidad de Confección de Prendas de Vestir

Con la finalidad de promover, reconocer y consolidar la creatividad y las competencias adquiridas por los alumnos y alumnas durante su estancia en la especialidad de Confección de Prendas de Vestir, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) realizará la Pasarela de Modas Icatlax 2025, “Diseños que hablan, talentos que brillan”, el próximo 25 de septiembre en un salón social de la capital.

En conferencia de prensa, el director general del Icatlax, Juan Javier Potrero Tizamitl expuso que para esta institución es importante que una vez que se adquieren los conocimientos, las destrezas, las habilidades y las competencias, se muestren a la ciudadanía y que eso motive a la población a capacitarse.

Recordó que este es el segundo año que se realiza este evento y en esta ocasión participarán la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) con sus alumnos de la especialidad en prendas de vestir, al igual que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) que también tiene esta especialidad.

Además, participarán estudiantes de las nueve unidades de capacitación del Icatlax que tienen la especialidad en Confección de Prendas de Vestir.

Por su parte, la directora de Vinculación del Icatlax, María de Lourdes Montiel Cerón mencionó que el objetivo de este evento es crear un escenario donde los espectadores pueden ver de cerca las creaciones de las diseñadoras.

Participarán las nueve unidades de capacitación del Icatlax, la Acción Móvil, la UTT y la UATx el jueves 25 de septiembre a las 12 horas en un salón social de la ciudad capital y se premiará a los tres primeros lugares de las dos categorías: Vestimenta de noche y Vestimenta de expresión libre con representación del estado.

Los aspectos a evaluar son: diseño y creatividad, confección y calidad, impacto visual y estética general, y presentación para el caso de la categoría de vestimenta de noche.

En la categoría de vestimenta de expresión libre con representación del estado se evaluará diseño y creatividad, representación cultural y regional, confección y técnica, impacto visual y presencia estética.

El primer lugar recibirá 3 mil pesos, el segundo, 2 mil y el tercero, mil pesos.

Potrero Tizamitl apuntó que la especialidad Confección de Prendas de Vestir se compone de ocho módulos con un total de mil 432 Horas y se imparte en nueve unidades de capacitación distribuidas en municipios estratégicos del estado. A la fecha se han impartido 39 cursos beneficiando a 121 hombres y 363 mujeres, dando un total de 484 alumnos.

