Realizan Megatequio en Apizaco con la rehabilitación del Deportivo Libertad

Durante el inicio del Megatequio 2025 en Apizaco, realizado en el Deportivo Libertad, la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Lucero Morales Tzompa afirmó que estas jornadas de trabajo comunitario son “la manera de demostrar a las juventudes el gran poder que tenemos cuando nos unimos por una causa, por un sueño o por un ideal”.

El arranque estuvo encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien resaltó que estas acciones son fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso con las nuevas generaciones. “Hoy todos unidos podemos lograr grandes cosas. Este es el número 42 de los Tlaxcaltequios y gracias a los jóvenes, al Ejército, a la Guardia Nacional y al C5i hemos podido recuperar espacios que antes estaban abandonados”, señaló.

La mandataria subrayó que los tequios han permitido rescatar espacios públicos y que, paralelamente, su administración impulsa proyectos en beneficio de la juventud, como nuevas universidades, becas y programas de movilidad internacional. “Estamos pensando en ellos, en su futuro, en que tengan grandes oportunidades también”, afirmó.

Cuéllar destacó que el trabajo conjunto con el Congreso local y los municipios ha permitido invertir recursos de manera directa en la gente, lo que ha dado como resultado más de 6 mil obras en la actual administración. Recordó además que gracias a estas inversiones Tlaxcala volverá a ser sede de la Olimpiada Nacional en 2026.

Por su parte, la directora del ITJ, Lucero Morales explicó que los Tlaxcaltequios surgieron como una estrategia estatal que busca fortalecer el tejido social desde la participación juvenil. “Yo les podría decir que es la recuperación de espacios, pero lo estaría reduciendo a muy poco. Es la manera de demostrar a las juventudes el gran poder que tenemos cuando nos unimos por una causa”, dijo.

Morales recordó que desde enero se asumió el compromiso de realizar un tequio cada semana, con apoyo de la ciudadanía, la 23ª Zona Militar, la Guardia Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. “Cada semana este grupo de héroes con brocha sale a recorrer los lugares más olvidados. Nos ayuda a seguir viendo la gran transformación de los espacios”, expresó.

Destacó que el programa ha trascendido a nivel nacional al dotarse de identidad propia en Tlaxcala. “Hoy los Tlaxcaltequios son un programa líder en el país porque en Tlaxcala le dimos un nombre que nos identifica, y una mándala que representa ese espíritu que nos mueve en este estado”, puntualizó.

Como parte de la estrategia, en agosto se llevaron a cabo torneos estatales de fútbol en canchas rehabilitadas, que lograron activar a más de 2 mil 500 jóvenes. “Gracias por apostar e invertir en este programa, por creer que las juventudes podemos transformar nuestra realidad”, expresó la directora del ITJ a la gobernadora.

En su intervención, el alcalde de Apizaco, Javier Rivera Bonilla refrendó el compromiso del gobierno municipal para trabajar en equipo con la ciudadanía y las instancias estatales y federales. “Este Megatequio es mucho más que una jornada de trabajo comunitario, representa el espíritu de unidad, solidaridad y servicio que caracteriza a nuestro pueblo”, señaló.

El edil aseguró que la recuperación del Deportivo Libertad contribuirá a la convivencia social y a la reconstrucción del tejido comunitario. “Con ello contribuimos a reconstruir el tejido social y abrir oportunidades para que nuestras niñas, niños y jóvenes encuentren aquí un lugar para la convivencia, la cultura, el deporte y la paz”, expresó.

Durante el evento, se reconoció la participación de voluntarios, autoridades y jóvenes que cada semana suman esfuerzos en los distintos municipios. La gobernadora Cuéllar reiteró que Tlaxcala seguirá siendo el estado que más invierte en seguridad y programas de juventud en su historia.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que la meta de estos ejercicios comunitarios es mantener espacios públicos vivos, seguros y en paz. “Que haya paz en nuestros municipios, que se sienta un ambiente diferente, agradable, bonito, para que la gente los pueda apreciar y utilizar”, concluyó la mandataria estatal.

