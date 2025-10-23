Realizan Laboratorio de Gestión Cultural e Innovación Artística para fortalecer la economía creativa

El Palacio de Cultura de Tlaxcala fue sede de la presentación oficial del Laboratorio de Gestión Cultural e Innovación Artística, un espacio creado para fomentar la creatividad, la formación y la colaboración entre artistas, gestores y comunidades, con el propósito de fortalecer la economía creativa y el desarrollo cultural del estado.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de Cultura (SC) de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda subrayó que el laboratorio busca “propiciar la interacción entre la sociedad y los saberes que estamos creando desde el laboratorio”, y enfatizó en que se trata de un proyecto abierto a la ciudadanía. “El arte y la cultura son trabajos y debemos dignificarlos”.

La funcionaria estatal explicó que este nuevo espacio formativo se enmarca en una visión integral de cultura como motor de desarrollo social y económico. “Estamos tratando de formar gestores culturales que puedan también defender sus derechos laborales”, apuntó y señaló la importancia de consolidar una gestión sostenible a largo plazo.

Por su parte, la directora general de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Lucina Jiménez López destacó la alianza entre los gobiernos federal y estatal, así como la cooperación con la Unesco, para consolidar una nueva política pública cultural.

“Este laboratorio nació de diálogos sostenidos con comunidades artísticas, artesanas y jóvenes innovadores que coincidían en la necesidad de fortalecer la sostenibilidad en la práctica artística y cultural”, afirmó.

Jiménez López destacó que el laboratorio reconoce la validez de los saberes académicos y de las sabidurías ancestrales, promoviendo un diálogo equitativo entre ambos. “La cultura no la hacen las instituciones; la hacen los pueblos, las sociedades y los sectores artísticos”, subrayó, al referirse a la importancia de colocar las prácticas comunitarias en el centro del quehacer cultural.

El proyecto también se enmarca en los esfuerzos por celebrar el 20 aniversario de la Convención 2005 de la Unesco, documento clave para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Esta convención reconoce la cultura como un bien público global y como base para el desarrollo sostenible.

El taller se lleva a cabo los días 23 y 24 de octubre, y se exploran metodologías participativas de diseño, prototipado y evaluación de proyectos culturales con impacto en políticas públicas.

El tallerista y representante de la Unesco, Gerardo Daniel Padilla explicó que el objetivo de estos encuentros es “experimentar procesos y construir prototipos que fortalezcan la protección de la diversidad cultural desde las comunidades”. Añadió que el programa busca integrar los temas de economía cultural, derechos laborales, acción climática y participación ciudadana.

Padilla subrayó que “las responsabilidades que México tiene para proteger y promover la diversidad cultural desde 2006 son vinculantes”, destacando el compromiso internacional del país con la Convención 2005 y su aplicación en los ámbitos local y estatal. En palabras de Jiménez López, “Tlaxcala se coloca como estado pionero al conjugar saberes, conocimientos y prácticas comunitarias en aprendizajes concretos

