Miércoles, septiembre 24, 2025
Puebla será sede del Festival Artístico Audiovisual Afrodescendencias

El Festival Artístico Audiovisual Afrodescendencias apuesta por la visibilización de las expresiones artísticas afrodescendientes.
Paula Carrizosa

Gestado en 2021, el Festival Artístico Audiovisual Afrodescendencias apuesta por la visibilización de las expresiones artísticas afrodescendientes. En su quinta edición, el proyecto se trasladará a la ciudad de Puebla del 9 al 12 de octubre.

La presencia del festival en la ciudad se da a partir de una investigación sobre la afrodescendencia en las diversas entidades del país, de la cual se desprendió que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Censo de Población y Vivienda 2020, existen 12 mil 890 personas en Puebla que se consideran parte de la comunidad afrodescendiente, afromexicana o negra.

No obstante la cifra, anota el equipo del festival, “aún gran parte de la población no reconoce sus raíces africanas e indígenas”, por lo que la apuesta es “colaborar con la expansión y reivindicación de las culturas afrodiaspóricas a través de sus artes”.

Se indica que, por tanto, el evento ayudará a construir una Puebla más consciente de su diversidad cultural en espacios libres de racismo y discriminación. 

Ello, porque el Festival Artístico Audiovisual Afrodescendencias busca también intercambiar  conocimientos y experiencias con personas y colectivos interesados en estas expresiones culturales, así como en las identidades afromexicanas, estableciendo redes de apoyo entre académicos y académicas, artistas y activistas locales, nacionales e internacionales.

La quinta edición del festival en Puebla tendrá como país invitado a Cuba, un referente clave en la cultura afrodescendiente, con una fuerte herencia africana reflejada en su música, danza, religiosidad y artes visuales.

Su tradición de resistencia y reivindicación afro lo convierte en un valioso interlocutor para el intercambio de saberes en el festival.

La presencia cubana fortalecerá la red de apoyo entre comunidades afrodescendientes y enriquecerá el diálogo sobre identidad y expresión artística a nivel local e internacional.

 

Las cinco sedes del festival en Puebla serán el Centro cultural San Roque, la Sala Luis Cabrera y la Cinemateca Luis Buñuel, ambas ubicadas al interior de Casa de Cultura, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y Musa, cultura visual.

En colaboración con Instituto Mexicano de Cinematografía, el Festival Artístico Audiovisual Afrodescendencias presentará una selección de películas integrando en la programación conversatorios de realizadores, investigadores y activistas con el público asistente.

En total, habrá 11 funciones en cuatro días: tres largometrajes y 21 cortometrajes mexicanos, más un largometraje realizado en Cabo Verde, Cuba. 

Participará también Cine para Imaginar, un proyecto nacido en Puebla que busca dar accesibilidad a personas con discapacidades sensoriales (visual o auditiva) a las producciones audiovisuales a través de la adaptación de los contenidos, y el diseño y ejecución de talleres que acercan estas adaptaciones a públicos diversos. Con su colaboración se presentará la película Nyanga, de Medhin Tewolde, la cual contará con audio descripción y Lenguaje de Señas Mexicana.

Serán más de 30 artistas invitados en las distintas actividades que incluyen la programación de cine, talleres, danza, pasarela, mercado y música. Destacan la exhibición preparada por la fotógrafa afromexicana Koral Carballo, y la colectiva de grabados con el tema afro, organizada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Todas las actividades, que serán gratuitas y de libre acceso, están pensadas para compartir la cultura afrodescendiente de diversas latitudes de México y por supuesto de Cuba, el país invitado.

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...
00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

