Presentarán en Tlaxcala la obra Mayo, obra inspirada en la vida de una niña exiliada

La obra Mayo llegará a Tlaxcala los próximos 21, 22 y 23 de noviembre al Teatro del IMSS “Ignacio García Téllez”, una propuesta que según su directora, Claudia Guerrero, destaca por su lenguaje interdisciplinario y por estar dirigida a públicos de todas las edades. “Estamos encantados de llevar la obra a Tlaxcala. Es una obra muy familiar”, afirmó al explicar el concepto que guía esta producción.

Guerrero detalló que, aunque inicialmente fue pensada para infancias, Mayo ha despertado el interés de adolescentes, adultos y personas mayores. “Hemos visto que a toda la familia le gusta mucho”, sostuvo. La obra reúne canto, danza y teatro en un solo escenario, acompañados de elementos visuales cuidadosamente diseñados.

La directora destacó que la puesta en escena permite apreciar un universo artístico amplio gracias al talento de su equipo. “Hay cantantes de muy alto nivel, bailarines, y es una apuesta también teatral”, describió. El trabajo de vestuario y escenografía, dijo, aporta una experiencia estética integral. “Tenemos una hermosa vestuarista que creó los vestuarios a partir de los personajes”.

Mayo está inspirada en la historia real de la abuela de Guerrero, quien nació en 1912 y vivió un exilio político que marcó su infancia. La obra narra tres décadas de su vida desde una mirada poética y no cronológica. “La inspiración genuina viene de la historia real de mi abuela”, compartió. “No es algo lineal, aunque esté inspirado en hechos reales; es más una obra poética”.

La historia se construye a partir de dos personajes, quienes funcionan como el hilo conductor. A través de ellos, el público identifica los cambios de tiempo y espacio por los que atraviesa la protagonista. Así, la obra transita entre 1917, 1923 y 1933, acompañando el viaje de una niña que sale de México rumbo a Francia y posteriormente a España.

Guerrero explicó que Mayo no se centra en los hechos políticos de la época, sino en el universo interior de la protagonista. El montaje aborda su mirada como niña frente al desarraigo, el descubrimiento del mundo y su encuentro con la literatura.

En su recorrido por distintos escenarios, Mayo ha recibido una respuesta positiva. “Al público le ha gustado mucho”, dijo Guerrero al resaltar la variedad de espectadores.

El elenco está conformado por ocho artistas interdisciplinarios. “Todos actúan, todos cantan, todos bailan”, señaló. Entre ellos se encuentran Inés Buxade, Patricia Marín, Ana Paula Ricalde, Mauricio Rico, Mario Gómez Villarreal, Jonathan Alaves, Irma Sánchez Gutiérrez y Edwin Calderón.

La obra fue escrita por Sandra Rosales y Claudia Guerrero, y cuenta con la coreografía de Víctor Ruiz. La producción está a cargo de Alberto Robinson y Patricia Marín para AM Producciones, en colaboración con Danza Visual.

Finalmente, la directora extendió una invitación al público tlaxcalteca. “Los invitamos a que no se pierdan esta maravillosa puesta en escena… es una obra que realmente vale mucho, mucho, mucho la pena ver”, expresó. Las funciones serán el viernes 21 a las 11 horas, y el sábado 22 y domingo 23 a las 13 horas.

