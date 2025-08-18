Presentan séptima edición del Festival Nacional de Danza Folklórica Cacaxtla

Con un programa que incluye presentaciones artísticas, talleres, conferencias y una verbena popular, este lunes se presentó la séptima edición del Festival Nacional de Danza Folklórica Cacaxtla, que se desarrollará del 30 de agosto al 27 de septiembre en Tlaxcala, con actividades también en Puebla e Hidalgo.

En conferencia de prensa, el director del festival, Fortino Pérez Montiel destacó que este año se contará con la participación de agrupaciones de Durango, Zacatecas, Ciudad de México e Hidalgo, además de 12 colectivos locales.

“En esta ocasión el festival tiene cuatro estados invitados, como siempre, trata de promover y difundir el trabajo de artistas locales”, afirmó.

El festival reunirá a 16 agrupaciones en total, con una presencia de 482 bailarines y artistas, lo que representa un aproximado de 500 participantes. De acuerdo con Pérez Montiel, la meta es alcanzar un público de 8 mil 500 asistentes durante el mes de actividades.

Las presentaciones se llevarán a cabo en 21 foros distribuidos en 15 municipios. Además, habrá programación itinerante y extensión regional, ya que algunas actividades se trasladarán a Puebla e Hidalgo.

Entre las actividades más esperadas se encuentra la verbena folklórica del 16 de septiembre en Zacatelco, donde se presentarán danzas tradicionales como la de San Isidro Buen suceso y una cuadrilla de carnaval con música de salterio.

La inauguración será el sábado 30 de agosto, a las 17 horas, en San Pablo del Monte. El coordinador de logística del festival, Alfredo Elías Ramos Hernández explicó que la temática de la inauguración tiene un trasfondo histórico: “El programa es alusivo a cuando las 400 familias poblaron tierras del norte. Por eso están invitados Zacatecas y Durango, que tienen orígenes tlaxcaltecas en su folklor”.

En este sentido, también se contará con la presencia de agrupaciones de Nuevo León y Chihuahua, con el propósito de reforzar los vínculos culturales entre estados.

Por su parte, Judith Cantero Gómez, integrante de la comisión organizadora, resaltó la expansión del encuentro.

“El crecimiento del festival en los últimos años ha sido bueno y esas son las expectativas que tenemos ahorita. Para mencionar algunos municipios que abarcaremos: la capital, Zacatelco, San Pablo del Monte, Hueyotlipan, Apetatitlán, Apizaco, Huamantla, Chiautempan, Natívitas y Atltzayanca, entre otros”.

Cantero detalló que los cursos estarán dirigidos principalmente a bailarines, con maestros invitados de Durango y Zacatecas, aunque también estarán abiertos al público. Asimismo, se ofrecerán talleres de elaboración de utilería, en especial para niños, aunque sin restricciones para otros públicos.

La organizadora señaló que el festival cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal a través del programa de Festivales Culturales y Artísticos, así como de la Secretaría de Cultura del estado, que facilitará foros como el Teatro Xicohténcatl.

Entre los eventos de gran formato, se anunciaron tres maratones folklóricos: el 13 de septiembre en Apizaco, el 26 en el Teatro Xicohténcatl y uno más en Huamantla. Cada jornada tendrá hasta cinco horas de programación artística continua.

Cantero recordó que las actividades serán gratuitas y en espacios abiertos, con la finalidad de que “niños, jóvenes, adolescentes y adultos de cualquier índole” puedan disfrutar de las propuestas artísticas.

Finalmente, reiteró que el festival mantiene una visión de inclusión y proyección regional:

“Es un festival abierto para emanar a todos los compañeros que están dentro de la danza folklórica, no somos exclusivos. La intención es llegar más allá de Tlaxcala, que el festival tenga mayor alcance en otros estados y que cada año más agrupaciones se sumen”.

