Piratería y regateo siguen afectando al sector artesanal: Jacqueline España

La artesana tlaxcalteca Jacqueline España, especialista en talavera y colaboradora del cinturón “Nahui Huey Altepemeh Tlaxcala 2025”, advirtió que la piratería y el regateo siguen afectando al sector artesanal, aunque destacó que la innovación, la capacitación y la organización gremial son las principales vías para enfrentar este problema.

“Creo que siempre va a estar esa parte de la piratería, que siempre va a estar el tema del regateo incluso”, señaló España, al explicar que si bien la imitación es un fenómeno constante, los artesanos tlaxcaltecas tienen en la innovación y en la capacitación sus mejores armas de defensa.

En su opinión, la piratería no solo afecta la economía de los artesanos, sino que también devalúa su trabajo cultural. Sin embargo, subraya que la respuesta no debe limitarse a la queja, sino a la acción. “Creo que la innovación, al igual que la capacitación y las colaboraciones, van a ayudarnos mucho en Tlaxcala”.

En entrevista, la artesana destacó que cada vez más creadores tlaxcaltecas están explorando nuevos horizontes. “En Tlaxcala también lo estamos haciendo bien; hay más artistas, más artesanos que están innovando en los textiles, incluso en la joyería de plata”, sostuvo.

El respaldo institucional también ha sido un factor importante. España reconoció que con el actual gobierno ha tenido mayor visibilidad en exposiciones, ventas y colaboraciones. “He tenido más visibilidad desde Cultura federal, Cultura del estado y creo que hasta el momento lo hemos logrado”, comentó.

Para la artesana, el reto no es menor: proteger legal y socialmente el valor de las piezas originales. En este sentido, considera fundamental que se fortalezcan los marcos de regulación que eviten el plagio y la imitación.

“Es importante también que se protejan las artes, sobre todo tomando un poquito de eso de la piratería, que se protejan las obras, que se les regule ahora”, enfatizó.

España también resaltó el esfuerzo organizativo de los propios gremios. Puso como ejemplo a los artesanos de Huamantla, quienes ya lograron que sus alfombras sean reconocidas como patrimonio, y a los de Contla, que avanzan en asociaciones conjuntas.

La unión gremial, asegura, es indispensable. Aunque reconoce que “siempre va a haber” piratería, confía en que la organización permitirá enfrentarla con mayor fuerza y legitimidad.

Otro de los puntos que considera clave es la colaboración tripartita entre artistas, gobiernos y sociedad. “Creo que ahí va también un tema, que tiene que ir de la mano de ese artistas, con gobierno, lo federal y que de esa manera se pueden hacer buenas colaboraciones”, señaló.

Finalmente, Jacqueline España subrayó que lo más importante es que todos los involucrados —artesanos, autoridades y promotores culturales— ganen con estos proyectos. “Todos tienen que tener esa visibilidad y para mí eso es lo más importante”.