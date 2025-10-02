Jueves, octubre 2, 2025
Pintura, música y títeres en un mismo escenario con “De cómo se salvó Wang Fo”

Este fin de semana el teatro “Ignacio García Téllez” del IMSS abre su escenario a la obra De cómo se salvó Wang Fo.
Dania Corona Muñoz

Este fin de semana el teatro “Ignacio García Téllez” del IMSS, en Tlaxcala capital, abre su escenario a la obra De cómo se salvó Wang Fo, un espectáculo con títeres inspirado en el cuento homónimo de Marguerite Yourcenar, adaptado por Pablo Cano.

La puesta en escena corre a cargo de Aliados Teatro, compañía tlaxcalteca especializada en el arte titeril, que forma parte del programa Escenarios IMSS–Cultura 2025-2026.

El montaje narra la historia del pintor Wang Fo, capaz de dar vida a sus pinturas, y de su discípulo, en un recorrido por los caminos de la antigua China. Su talento provoca la envidia del emperador, que lo condena a muerte, aunque el artista logrará sorprender a todos con la fuerza de su arte.

La propuesta mezcla pintura, palabra, música y cine a mano en un espectáculo artesanal que se construye en tiempo real. “Utilizamos títeres de mesa, de sombras, bocones, cine a mano y música en vivo. Eso le da a la obra una riqueza visual y sonora que encanta al público”, explica Blanca Lander Rojas, directora escénica de Aliados Teatro.

El elenco está integrado por Yanet Vázquez, Blanca Lander y Filiberto Cortés, quien también es autor de la música original. La dramaturgia y la iluminación corren a cargo de Pablo Cano, responsable de la adaptación del cuento.

Con una trayectoria de más de diez años, Aliados Teatro ha participado en festivales nacionales e internacionales, como el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda y el Festín de los Muñecos en Guadalajara. Sobre esta obra en particular, Lander subraya:

“Esta obra nos ha dado un montón de satisfacciones. Hemos estado en festivales muy importantes y el público siempre sale conmovido”.

La directora asegura que, aunque el montaje aborda la muerte, lo hace con un tono poético y esperanzador. “Durante la obra hablamos de la muerte, pero de una manera en que los niños y las familias puedan reflexionar sin miedo. Incluso decimos que Wang Fo tiene la capacidad de mirar la belleza de la muerte”.

El mensaje central se concentra en una sola frase, según Lander: “La belleza radica en los ojos de quien la mira”. Para ella, esta idea conecta directamente con el público: “Cada persona tiene su propia manera de mirar el mundo, y eso es lo que nos hace únicos. Queremos que la gente se vaya con esa reflexión”.

La propuesta es también un homenaje a Tlaxcala, reconocida como la cuna del arte titeril en México. “Nuestra obra es un guiño a esta tradición. Mezclamos disciplinas para sorprender al público y demostrar que con sencillez se puede crear mucha belleza”, comenta la directora.

Las funciones se realizarán el sábado 4 y domingo 5 de octubre a las 13:00 horas. La primera función del viernes 3 ya agotó localidades.

Finalmente, la directora invitó a las familias tlaxcaltecas a vivir la experiencia: “Se van a llevar una función divertida, reflexiva, con música en vivo y con títeres que hacen un guiño a nuestra tradición local. Es un espectáculo hecho para disfrutarse en familia, desde los seis años en adelante”.

