Obra montada por jóvenes universitarios de la UDLAP participará en el FITU

¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle?, es el nombre del montaje teatral que, montado por jóvenes universitarios de Puebla, participará en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) que organiza la Dirección de Teatro de la UNAM, con la participación de 25 proyectos a nivel nacional.

La pieza, escrita por el dramaturgo poblano Abraham Salomón, es montada por alrededor de 20 estudiantes de la licenciatura en Teatro de la UDLAP, bajo la dirección de Ixchel Castro. Dicha obra fue seleccionada en la subcategoría C2: montajes estudiantiles dirigidos por docentes.

En ella, un grupo de jóvenes de preparatoria intenta formar una planilla estudiantil solo para saltarse clases, no obstante se ven confrontados con una realidad histórica que los obliga a replantearse sus acciones y su entorno. Así, la pieza relata el sentido de la amistad, la lealtad y la rebeldía, acciones comunes de la juventud.

Para la directora del montaje Ixchel Castro, la participación de la obra en el FITU representa una oportunidad de mostrar el trabajo que se está haciendo en la licenciatura y de compartir algunas poéticas que surgen del trabajo colectivo, del pensamiento creativo y crítico, especialmente en los jóvenes de esta generación.

“Es un montaje que permite acercarse a discursos que siguen vigentes como la importancia de generar comunidad, de trabajar en conjunto y de reconocer la fuerza que puede tener la rebeldía en la juventud en este intento de cambiar el mundo”, señala por medio de un comunicado.

Asimismo, Castro subraya el valor de trabajar con la dramaturgia poblana contemporánea por lo que agregó que “el hecho de llevar esta obra al FITU nos permite acercar nuevas voces escénicas y generar un intercambio cultural y artístico a nivel nacional e internacional”.

Además, menciona que montar esta pieza del dramaturgo poblano Abraham Salomón refleja “otras posibilidades escénicas y acerca la dramaturgia poblana como una posibilidad de experimentación escénica”.

Para los estudiantes, esta experiencia es motivo de orgullo y aprendizaje; en ese sentido Mabelle Reyes, integrante del elenco, considera que es importante el mensaje que como agrupación están dando y el lugar en donde lo vamos a compartir. “Nosotros como grupo aportamos cosas únicas que, al unirse, funcionan como un engranaje; cada uno sabe cuál es su movimiento y su mensaje y como conglomerado se vuelve aún más grande”.

Por su parte, el actor Maximiliano López Guadarrama destaca la intensidad del proceso creativo. “Lo más emocionante es trabajar una historia con un mensaje tan fuerte, pero también ha sido lo más retador porque exige un trabajo en conjunto muy disciplinado en el que todos debemos estar en la misma sintonía”, dice.

¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle? es una obra escrita en 2022 que se presentó como parte de la cartelera cultural de la UDLAP en seguimiento a la temporada que año con año prepara la Compañía de Teatro de dicha universidad.

La puesta en escena se presentará el próximo 7 de septiembre a las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en la Ciudad de México, como parte de la edición número 32 del FITU que se realizará del 4 al 14 de septiembre. Destaca que por tercer año consecutivo, la UDLAP tendrá presencia en dicho festival.

Antes de viajar a la Ciudad de México, el montaje tendrá una función especial el viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins que está al interior del campus UDLAP, espacio donde la comunidad universitaria podrá acompañar a los jóvenes creadores escénicos.

