“No voy a crucificar a nadie, pero donde haya dudas que se investigue”: Paco Ignacio Taibo II

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II aseveró que “no voy a crucificar a nadie, pero donde haya dudas que se investigue”, a colación de sus recientes declaraciones en las que pidió indagar al senador Adán Augusto López Hernández por los presuntos vínculos de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena con el grupo criminal “La Barredora”.

Tras inaugurar la Biblioteca Nellie Campobello en la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), el escritor subrayó en entrevista la necesidad de mayor transparencia en la vida pública. “Me niego a crucificar a uno, a este o al otro, lo que digo es que donde hay duda, que haya investigación, necesitamos transparencia, qué pasaba antes en la era del PRI o del PAN, lo que pasaba era sencillo, un corrupto tomaba la escalera y para arriba y con dinero de la corrupción, cimentaba su carrera política. No sé si lo están investigando, ¿ya se habrá abierto un expediente?, no lo sé. Pero creo que la investigación de un funcionario público, más que a Morena le compete a la estructura pública”.

“Yo soy crítico de la 4T porque estoy dentro de la 4T… yo no soy francotirador, no soy un periódico reaccionante. Yo estoy en la 4T y eso es lo que me da el derecho a ser crítico”, insistió.

Recordar que en días pasados declaró: “Lo que sí pido dentro de Morena es que se investigue, que dé respuestas a las preguntas muy feas de ‘¿cómo no te enteraste que estabas teniendo como jefe de seguridad a uno de los capos del narco?’ Demuestra que no te enteraste. Explícate o renuncia”, en el programa Largo Aliento, transmitido por Canal Once.

El escritor subrayó que la transparencia debe ser una obligación permanente. “Lo que digo es: donde hay duda, investigación. Necesitamos transparencia”, apuntó.

Por otra parte, Taibo resaltó el trabajo del Fondo en la democratización de la lectura. Mencionó que durante su gestión se han creado 24 mil clubes de lectura en todo el país, integrados por ciudadanos de base y con actividades que van desde la lectura en voz alta hasta la reparación de libros comunitarios.

Además, defendió el impacto de las colecciones populares, como Vientos del pueblo, que suma más de 5 millones de ejemplares vendidos. “Ha sido un éxito grande el bajar el precio de los libros. Si no hubiera sido por esos precios, no hubiéramos llegado con libros abajo de 20 pesos”, explicó.

Con tono irónico, respondió a quienes criticaban esta estrategia. “Se decía cuando llegamos hace siete años: ‘bajar los precios no es trascendente’. Como se ve que tienes la tarjeta de crédito de tu papá, pendejo”, expresó.

Otro de los ejes de su gestión ha sido la distribución con librobuses, ferias locales y bibliotecas comunitarias que buscan llevar títulos a zonas marginadas. “La gran tarea del Fondo en estos siete años ha sido democratizar”, destacó.

Respecto a la posibilidad de publicar autores de Tlaxcala, Taibo aseguró que el talento no se mide por el origen. “Yo no le mido a nadie su talento por su lugar de origen. Si es de Tlaxcala, náhuatl, niño o niña, que me mande su manuscrito. Si es bueno, se publica”, dijo.

También abordó la necesidad de reescribir la historia del país con seriedad y sin versiones simplistas. “El gran problema no es la formalidad de 500 o 492 años, sino el contenido. Aquí había una república en el Altiplano en conflicto con la Triple Alianza náhuatl”, señaló.

Pidió abrir debates más profundos sobre la conquista y los procesos históricos, lejos de las versiones que idealizan a españoles o mexicas. “Apenas empieza a haber una discusión en serio sobre cómo los españoles incidieron en una guerra que ya existía en el Altiplano”, expuso.

Al cierre, el director del FCE aseguró que la institución ha ganado una cercanía inédita con la población. “Hace siete años un director del Fondo era un marciano que se bajaba de un carro y se subía a otro. Hoy el Fondo se ha vuelto popular”, concluyó.