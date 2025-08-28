En el Mutec se muestra la vigencia del espíritu de libertad, ruptura y apuesta artística de José Luis Cuevas

El espíritu de libertad, ruptura y apuesta artística del maestro José Luis Cuevas (1934-2017) sigue vigente, lo mismo que el trabajo que hace más de dos décadas hizo en el naciente Museo Taller Erasto Cortés (Mutec) cuando ocupó el taller y legó algunas carpetas con obra gráfica, mismas que a partir de este fin de semana podrán verse en dicho recinto.

José Luis Cuevas en el Museo Taller Erasto Cortés es el nombre de la breve pero profunda exposición que deja ver 10 grabados -en su mayoría aguafuertes-, además de un puñado de objetos personales que el maestro donó en 2003 como una muestra de su bonhomía hacia el espacio gestado en el año 2000.

Dicha exhibición, además de ponderar la colección propia del Mutec en la que se incluye obra de maestros como el propio Erasto Cortés, Vlady, los Castro Leñero o Per Anderson, espejea con la exposición que abrirá en el Museo Internacional del Barroco (MIB) en donde se verán más de 90 piezas: dibujos, aguafuertes, litografías, óleos y ensamblajes que conviven con esculturas de gran formato y parte de la correspondencia personal con su ahora viuda Beatriz del Carmen Bazán, que se muestran por vez primera.

“El maestro Cuevas siempre estuvo muy dispuesto, siempre en contacto con Puebla, le gustaba participar y venir, además de que fue promotor importante del desarrollo de la gráfica del Mutec, pues en el taller trabajó en una placa para hacer unas impresiones gráficas”, recordó Mariana Romano, directora del MIB y entonces, en 2003, directora del Erasto Cortés.

Continuó que a través de esta exposición y en conjunto con la colección “única” que se mostrará en el MIB, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla hace un homenaje al pintor, escultor y grabador, conocido como el “enfant terrible” del arte mexicano, opositor al muralismo y al nacionalismo como miembro clave de la llamada Generación de la Ruptura, que falleció el 3 de julio de 2017.

“José Luis Cuevas era, como todos los artistas, muy sensible y cercano a todos los grupos minoritarios y desprotegidos, cercano a temas sociales, pintando en las zonas rojas, en las ciudades donde trabajó se esforzó por mantener sus temas apoyado de su gran producción y técnica”, sostuvo Romano, quien también fuera representante del artista.

Completó que Cuevas representó el arte de vanguardia en el arte contemporáneo mexicano, siendo que a partir de él se empezaron a desarrollar técnicas y estéticas que actualmente permanecen en los artistas y las obras contemporáneas.

De paso, Romano aclaró que, pese a que han pasado varias administraciones estatales y con ello varias decisiones en la política pública sobre el manejo del patrimonio que se resguardan en museos de Puebla como el Mutec, las obras legadas por Cuevas “están en perfectas condiciones”, lo mismo que las de otros maestros como Francisco Toledo, el gran benefactor del museo, incluido su taller y su biblioteca especializada.

Incluso, aclaró que hacer este tipo de exposiciones revitalizan el acervo y animan a hacer un “inventario final” de la colección del Mutec. En ese sentido, Óscar Alejo García, director de Gestión Cultural, coincidió que con estos programas expositivos permiten reconocer “los posibles procesos de deterioro en obras que han estado por años en la bodega”.

Afortunadamente -prosiguió-, en el caso del Mutec cada uno de los grabados fueron identificados, limpiados, desenmarcado y nuevo enmarcado, lo que hizo un ejercicio en beneficio de la obra misma.

De paso, destacó Alejo, la exposición celebra los 25 años del Mutec, un espacio gestado en agosto del año 2000, cuya naturaleza fue totalmente centrada en la gráfica: poner en valor la expresión artística y ser un espacio de aprendizaje sobre la disciplina.

Por último, Josefina Farfán Ortega, directora de Museos Puebla destacó que recibir a José Luis Cuevas pone en valor la obra que resguarda el Mutec y al mismo tiempo, para el MIB, significa el primer proyecto expositivo para el recinto, luego de que el gobierno estatal firmara el convenio de liquidación de deuda de dos mil millones de pesos con la Peninsular Compañía Constructora para que desde junio de 2025 el MIB pasara a manos de la administración pública.

Cuevas: un artista que rompe fronteras y expresa la emoción humana

La exposición montada en el Mutec, definió Eduardo Fregoso, subdirector de Curaduría de Museos Puebla, hace un silogismo entre la obra que se mostrará en el MIB y la “riqueza que ya es patrimonialmente del estado de Puebla”.

“Buscamos demostrar el cariño que el maestro Cuevas le tenía a Puebla, así como la magnitud y versatilidad que tenía en todos los aspectos en que produjo su obra”, dijo en un breve recorrido por la muestra, en la que se incluye un libro firmado el 14 de enero de 2003, en que deja ver su “solidaridad” con el naciente museo.

El funcionario estatal definió que con esta muestra se trata de refrescar y poner en valor la obra que se tiene en bodega, rehabilitarla y acercarla a las nuevas generaciones de una manera versátil y nada académica.

“Cuevas es un artista que rompe fronteras, ícono de la Generación de la Ruptura”, afirmó el curador, al definir que en su obra el artista crea figuras amorfas pero cargadas de expresiones humanas, sello de un artista que aprendió no sólo en La Esmeralda sino de manera autodidacta.

“Todo este proceso de aprendizaje empírico se va viendo en su carrera, tomando una línea personal, con obras terracotas y tonos oscuros, y aspectos un poco cubistas”, definió al mostrar obras como Yo con la Giganta o Las Magdalenas Pilosas, incluidas en la exposición y no exentas de erotismo, otro rasgo del grabador.