Muros abiertos, proyecto para reconocer a los animales con los que se cohabita

Conejos, perros, libélulas, hormigas, cacomixtles, ratas, gallinas, ranas, gatos, arañas, colibríes y demás animales serán representados en paredes de Puebla. Su representación está pensada para reconocer que, precisamente, éstas especies cohabitan y comparten los espacios que, aun urbanos, siguen siendo su cobijo y su hábitat. Echando mano del arte mural y la ilustración científica, así como del ejercicio comunitario, se busca representarlos para decir que existen y que tienen derecho a ser respetados, no importa lo minúsculos que sean.

En ello, consiste el proyecto Muros abiertos: conocimiento, conservación y representación de la fauna local, que se desarrollará lo que resta de octubre y durante el mes de noviembre, consistente en la elaboración de una serie de murales en cuatro colonias aledañas a Flor del Bosque: La Palma, Amaluquilla, Veracruz y Chapultepec.

La artista y maestrante en antropología sociocultural Laura Tela definió que este proyecto, apoyado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) a través del denominado Banco de proyectos culturales, es una iniciativa comunitaria, participativa y autogestiva que se gestó en 2023 a partir de una experiencia personal, ligada a la forma en que ella, cuando era niña y a causa de la desigualdad, no podía aprender temas que le interesaban.

Durante una entrevista cuenta que como estudiante de Antropología social se propuso entonces conocer el mundo desde la práctica académica y luego, al graduarse, optó por cursar también la licenciatura de Artes visuales para abordar desde ahí sus intereses, a los que se sumó su pertenencia a un colectivo –El callejón del Gañán- que le llevó a iniciar este proyecto que primero se llamó Fauna nociva para después tornarse hacia Muros abiertos.

“Muros abiertos habla de una metáfora del papel que tienen las ventanas en las paredes, que son como un espacio por donde entra y sale el aire y la luz, que en la versión de los muros se acerca más a un espacio abierto al conocimiento”, explica durante una entrevista.

Continúa que con el proyecto busca, de inicio, compartir información para hacer divulgación científica, sin dejar a un lado ese otro conocimiento que ha sido traspasado de manera tradicional, que deja ver como es importante reconocer lo mismo el saber científico que el popular.

Tela señala que para ello, Muros abiertos echa mano de la ilustración científica que es una herramienta clave en el conocimiento y su divulgación. “Lo que decidimos hacer es sacar este contenido a las calles, pues son éstas un espacio público que es transitado por todos”, refiere y reconoce que si bien el proyecto atiende a diversos grupos sociales, falta todavía incluir a personas con discapacidad o debilidad visual, por ejemplo.

En el proyecto, prosigue, participan los ilustradores Juan Antonio “Gallo” y Rafael Carreto, así como la bióloga Elsa Morales, encargada de la revisión del proyecto y cuya participación fue vital para obtener más de 70 mil pesos del denominado Banco de proyectos culturales que les dio el IMACP.

“Con eso vamos a realizar una serie de murales retomando la idea de la fauna local, apoyándonos de bibliografía para reflejar a las especies con las que cohabitamos”, confió Laura Tela, formada en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla.

Continuó que habrá tres talleres y cuatro murales girarán en torno a insectos, aves, mamíferos y animales de compañía y domésticos, mismos que serán realizados de manera comunitaria por niños, niñas, adolescentes, adultos y viejos, es decir, quien quiera sumarse, en la idea de “reconocer que no somos los únicos viviendo en este espacio”.

Los Muros abiertos se pintarán, en lo que resta de octubre y durante noviembre, en colonias aledañas a Flor del Bosque, como lo son La Palma, Amaluquilla, Veracruz y Chapultepec, las cuales Laura Teja consideró, a partir de un estudio, es importante desarrollar por el número de estudiantes y escuelas contenidas en el sector, y por la importancia de compartir saberes artísticos más allá de las aulas.

Destaca que si bien como equipo ellos ponen los elementos esenciales como la información y la proyección del mural, son los públicos quienes se encargan de ponerle su propio sello e imaginación, pues no se trata de imponer sino de trabajar en conjunto. Incluso, recordó que al inicio el proyecto estaba dirigido a los menores y a adolescentes, no obstante notó que los adultos se acercaban también a él, lo que dejó ver que “nunca dejamos de aprender”.

Para saber más, se pueden visitar las redes sociales del proyecto. En Facebook como Muros abiertos, y en Instagram como @murosabiertos2023