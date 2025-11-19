Mauricio Bieletto ofrecerá en Puebla su sonido progresivo, de crisis y esperanzador

“Es algo diferente: es Chac Mool, pero soy yo”, dice el músico Mauricio Bieletto, quien este jueves 20 de noviembre en Puebla, acompañado por su guitarra y su violonchelo, ofrecerá un repertorio de canciones propias y de temas de Nadie en especial, disco de 1980 de Chac Mool, mítica banda del rock progresivo mexicano.

Acompañado por pistas originales, el también actor de formación pisará el escenario del foro cultural Karuzo a las 20 horas -con una cooperación de 80 pesos por persona-, para interpretar algunas de las canciones que hace 45 años tocó al lado de Armando Suárez, Carlos Alvarado, Carlos Castro y Jorge Reyes, éste último también un músico clave de la música experimental del país.

El concierto, señala al teléfono, se había pensado como un homenaje a Jorge Reyes (1952 – 2009)​ y Carlos Alvarado (1951-2020), pero hace casi un año ocurrió algo que lo impidió. Entonces, cuenta, pensó en la posibilidad de juntar a quienes están vivos -como el baterista Carlos Castro-, algo que tampoco fue posible, aunque sigue pensando en ello.

Por ahora, la apuesta esta en este concierto íntimo que presentará en Karuzo, en el que, apoyado de las pistas originales de Chac Mool, banda que mezcló el rock progresivo, los sonidos de origen prehispánico y la música experimental, lo lleva ahora a tocar en vivo con su guitarra y el violonchelo que lo introdujo a la agrupación.

Particularmente, refiere Bieletto, interpretará algunas de las canciones del disco Nadie en especial (1980), un material que fue importante por varias razones: por el apoyo de Pepe Nava -quien también recientemente falleció-, que entonces trabajaba en el departamento de Prensa de PolyGram, uno de los sellos musicales más importantes de la época, quien se interesó por producir a la banda y grabar, bajo dicha disquera, aquel disco de larga duración.

“Trabajamos los temas que consideramos eran las importantes. Hay una pieza homónima al disco, que es una de las que voy a tocar. Aquella canción habla sobre la pérdida de identidad que se padecía y que se está padeciendo ahora más que nunca, cuando se habla que no somos nadie, porque no nos identificamos con nuestra esencia espiritual, sino que navegamos en un mundo materializado”, cuenta al músico formado en la Escuela Nacional de Música de UNAM. “No soy nadie en especial / un poste de la luz / no soy nadie en especial / un pasajero en el camión / pero de alguna manera / me las arreglo / para existir / diario despierto / con la esperanza / de que algo hermoso vendrá”, recita Bieletto durante la entrevista, para recalcar que es necesario darle la vuelta a esa falta de identidad “con una espiritualidad que no alcanzamos a comprender salvo cuando nos metemos indagar en ella”. Por tanto, como dice aquella canción, confía que aún existe “una esperanza de ser lo que somos”.

El también productor señala que, precisamente, ese es el enfoque de sus canciones: el poner de manifiesto el caos en que se vive, la falta de identidad y la necesidad de tener esperanza, de saber que más allá de lo que ocurre se puede penar en el cambio, uno que parte de uno mismo, del entorno primordial, que luego se manifiesta con los demás, en su caso, con el público.

Mauricio Bieletto destaca que para él la música ha sido el camino por el cual ha podido expresar ese descontento y esa esperanza. “Desciendo de músicos: mi bisabuelo y mi abuelo lo fueron, pero se rompió la tradición por alguna razón, porque pensaban que siendo músico no se podía vivir bien. Yo traía esa esencia: sabía que no sería oficinista ni arquitecto ni ingeniero, sino que mi vocación era la música, así que estudié y no dejé de hacer música y dentro de eso hice música para teatro y me dio por hacer actuación”.

De paso, no sin nostalgia, recuerda que como egresados de la Escuela Nacional de Música, él y sus compañeros de Chac Mool escuchaban la música alternativa de entonces, aquella que hacia finales de los años 60 y los 70 del siglo anterior derivó en sonidos como el rock progresivo -con bandas como King Crimson o Jethro Tull-, sabiendo que era “por ahí por donde debíamos entrarle”.

“Pensamos en esa posibilidad de hacer diferente”, recuerda Bieletto y habla de proyectos como Al Universo y su disco de 1976 llamado Viajero del espacio, que derivarían en Chac Mool, banda con influencias diversas, que hacía referencia “al mensajero de los dioses” prehispánicos, que en su caso los hacía mensajeros de sus raíces.

El concierto de Mauricio Bieletto, voz, guitarra y violonchelo, será este jueves 20 de noviembre a las 20 horas, en el foro cultural Karuzo -11 Oriente número 218, Centro Histórico de Puebla, y tendrá una cooperación de 80 pesos por persona.

