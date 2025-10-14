Lectura y narración como motores de cambio social, definen al Encuentro Yolotl

En espacios ubicados en barrios y en el sur de la ciudad de Puebla latirá la séptima edición del Encuentro internacional de lectura y narración Yólotl, que este año celebra la palabra como motor de cambio social.

Organizado por el comité del encuentro y por el proyecto Kamishibai, este evento anual se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre proponiéndose “como una potente celebración de la palabra y el corazón, utilizando la lectura y la narración oral como herramientas clave para el cambio social y la conectividad humana”.

Yólotl, voz náhuatl que significa corazón, es más que una simple reunión para sus organizadores: es una invitación a encontrarse, a dialogar y a explorar el mundo de las técnicas narrativas.

Desde su gestación, el encuentro tiene como ejercicio que los participantes compartan el proceso de creación y su aplicación, para que sean vistos como herramientas poderosas en programas de fomento a la lectura, demostrando que la cultura es la mejor vía para transmitir conocimiento.

Así, este encuentro “busca inspirar la réplica de actividades en otros espacios, generar espacios para la emoción y fortalecer la conectividad humana a través del poder inherente de las historias”.

El Encuentro Yólotl, se explica en un comunicado, es un espacio diseñado para que la lectura y la narración oral se conviertan en motores de cambio.

Así, a través del arte del Kamishibai, definido este como teatro de papel, y diversas técnicas de narración, el evento reunirá a creadores, narradores y familias para compartir historias que inspiran y conmueven.

Se añade que el objetivo principal es fomentar el amor por la lectura y las artes narrativas, tendiendo puentes entre artistas locales e internacionales.

No obstante, se considera que el público es el personaje central del encuentro, pues en él se podrá sembrar esta semilla, particularmente pensadas para los públicos infantil y juvenil, no obstante todas las actividades estarán abiertas al público en general.

Este año, informa el Encuentro Yolotl, en la séptima edición el país invitado será República Dominicana, en la idea de ir enriqueciendo el diálogo cultural con perspectivas caribeñas.

Por tanto, el evento ofrecerá una variada agenda que incluye talleres y presentaciones artísticas en recintos emblemáticos de la ciudad.

Los primeros, los talleres especializados, serán tres: ¿Cómo va el cuento y cómo lo cuento?, para ejercitar el arte de contar –con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP-; Cantemos alrededor de los huesos, para realizar una ofrenda textil dedicada a los que se han ido; y Kamishibai, para ser capaces de hacer historias propias con este teatro de papel japonés.

Las presentaciones artísticas, en su caso, se llevarán a cabo en locaciones culturales clave como el Barrio de Xanenetla, el Centro Cultural La Carmela y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM).

Primero, en Xanenetla, para el sábado 25 de octubre habrá dos encuentros con la memoria y la narración. Por la mañana, de 11 a 13 horas, se realizará Cantemos alrededor de los huesos en Yolpaki, en el Punto de lectura Yolpaki. Por la tarde, de 16 a 18 horas, el Centro Cultural La Carmela será sede de Recuerdos y memorias al son del colibrí. Mientras que el domingo 26 de octubre en el MNFM se hará un tren cargado de historias, proyecciones y un taller de kamishibai, a la par de un maratón de cuentos.

Para saber más se puede visitar el sitio de Facebook: encuentroyolotl