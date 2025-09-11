Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasCultura

La Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado

La Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado
La Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado. Foto Imagen y apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, José Juárez
La Jornada

Es bien sabido que la guerra no deja nada bueno, la devastación provoca en la población del territorio atacado una especie de orfandad espiritual. Si bien el pueblo mexicano, luego de la Conquista, conoció la sensación de primera mano, la Virgen de Guadalupe fue quién logró llenar y reconfortar el alma rota de los pobladores novohispanos. Más allá de eso, la Morenita, con su originalidad creó puentes entre mexicanos y españoles.

Para celebrar la riqueza cultural entre ambas naciones, el Museo del Prado monta la exposición “Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España”. En palabras del ministro de Cultura español, Ernest Urtasun Domènech “la devoción de la Virgen de Guadalupe trasciende lo religioso y condensa todas las capas y complejidades de un fenómeno cultural desbordante de lecturas, sensibilidades y complejas interpretaciones”.

Palabras nada desatinadas, pues autores como Sor Juan Inés de la Cruz ilustraron los fuertes vínculos entre ambos territorios. “La compuesta de flores maravilla,/divina protectora americana,/ que a ser se pasa rosa mexicana,/ apareciendo rosa de Castilla”. Además de la maestría y belleza de los versos, la escritora retoma las flores como un símbolo tan característico de las culturas mesoamericanas que conforman a la divina protectora. La segunda parte de los versos anuncia a las rosas de Castilla como flores que aparecen espontáneamente de esta Virgen de Guadalupe floreada.

La exposición del Museo del Prado teje el manto del mito guadalupano a partir de dos grandes tradiciones artísticas: la pintura y las letras.

Parte de la curaduría incluye el retrato de Sor Jerónima de la Asunción de la Fuente, una monja clarisa que relató durante su travesía las tres afirmaciones fundacionales del guadalupanismo, descritas por el investigador de la UNAM Jaime Cuadriello. “la Virgen se apareció en los tiempos de la Conquista, que se manifestó a un indígena [Juan Diego], con el deseo de ser venerado en aquel sitio [Cerro del Tepeyac] y, lo más trascendente que se pudo inferir, que dejó su retrato estampado en la capa del indio como constancia y legado para el culto y así dispensar milagros”.

Dentro de las representaciones visuales aparece una entalladura de la Biblioteca Nacional de México, testigo de “que algunos artistas indígenas se dedicaban casi con exclusividad a la creación de imágenes guadalupanas dada su amplia demanda”. Relatado por Paula Mues, profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y su colega Rocío Bruquetas.

Si bien el 12 de diciembre está lejano, en este mes patrio que se escuche más fuerte: ¡Viva México!, ¡VIVA! ¡Viva Nuestra Virgencita de Guadalupe!, ¡VIVA!

También puedes ver: El quehacer de los museos y su renovación, temas del Encuentro Internacional de Museos

Temas

Más noticias

Nacional

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...
Ciencia y tecnología

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los ‘chatbots’ de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:11

Planean rehabilitación integral de la fuente de San Miguel para 2026

Patricia Méndez -
La fuente de San Miguel que se encuentra en el zócalo de Puebla será rehabilitada en su totalidad el próximo año, una vez que...

El hallazgo de fósil en Molcaxac abrirá seminario paleontológico del INAH

Paula Carrizosa -
Una conferencia sobre el descubrimiento del fósil de una nueva especie de pez, ubicado en la localidad de San José de Gracia, en el...

Nombran al arquitecto Gustavo Donnadieu como nuevo titular del Centro INAH Puebla

Paula Carrizosa -
El arquitecto Gustavo Donnadieu Cervantes fue nombrado como nuevo titular del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla, sustituyendo en el...

Más noticias

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los ‘chatbots’ de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...

Al menos hay 555 empresas involucradas en conductas ilícitas en aduanas de todo el país

La Jornada -
En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025