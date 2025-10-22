La razón y lo humano, bases de la teoría de la Noonomía propuesta por Sergey Bodrunov en Puebla

La Noonomia es una teoría económica que se propone como una alternativa al capitalismo. Proveniente de las raíces griegas Noo que refiere a “razón y conocimiento” y Nomos que significa “ley u orden”, el concepto acuñado por Sergey Bodrunov pone en el centro al conocimiento humano y la inteligencia colectiva.

El miembro de la Academia de Ciencias de Rusia y director del Instituto S. Y. Witte para el Nuevo Desarrollo Industrial fue el encargado de abrir el segundo congreso internacional Plataforma conceptual para la transformación global: retos y oportunidades del desarrollo noonómico (Teoría de la Noonomía), que se lleva a cabo en la BUAP para abordar lo que implica este modelo.

Desde el auditorio de la Aduana Vieja, Sergey Bodrunov expuso, apoyado de la Inteligencia Artificial (IA) este concepto que está contenido en el libro homónimo publicado en varias lenguas incluido el español, aparecido también en México bajo el sello de Plaza y Valdés.

Acompañado por Nikolái Sofinski, embajador ruso en México y por Giusseppe Lo Brutto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, el también asedor de la Unión Internacional de Economía Política expuso que el presentar este concepto en México coincidía incluso con ideas como la de la solidaridad y el buen vivir que han acuñado las sociedades latinoamericanas, pues “coinciden en sus valores e ideas que es conseguir como resultado una noonomía en nuestro planeta”.

Advirtió que dicha propuesta gira en torno a la transformación mundial global llena de desafíos que son contemplados y enlistados incluso por la Organización de las Naciones Unidas, que son al mismo tiempo fundamentales y conceptuales, surgidos hace décadas y sin una solución pronta y aparente.

Estos problemas, señaló Sergey Bodrunov, tienen un carácter sistémico por lo que su solución es también sistémica, pues hay crisis en los aspectos de desigualdad de ingresos, de acceso a recursos básicos, vivienda, atención médica y de la distribución de la riqueza, además de la inestabilidad mundial, el financiamiento, la degradación de los ecosistemas e incluso la crisis espiritual.

Te recomendamos: Voces corales universitarias se reunirán en Puebla en un encuentro internacional

“La teoría de la noonomía brinda una justificación holística de las perspectivas de desarrollo socioeconómico de la civilización revelando las características de un nuevo desarrollo y ofreciendo vías realistas para alcanzarlo”, confió en el video producido en español.

Dijo que la teoría, que ha sido reconocida por la comunidad científica mundial al reconocerlo con el Premio al logro distinguido en Economía política para el siglo XXI que le otorgó la Asociación Mundial de Economía Política, echa mano de otras tendencias científicas internacionales.

“El término noonomía sintetiza enfoques no ortodoxos con una visión humanista de la organización social”, confió Bodrunov.

Acotó que Aristoteles explicó que la economía que refiere a la satisfacción de la vida, cuyos límites son naturales condicionados por las necesidades fisiológicas de la persona y la sociedad.

Continuó que la economía ha tomado otra cualidad: la crematística, que es la producción de ganancias sin un fin en sí mismo, con una riqueza que no tiene límite, sino que es infinita y cuyo objetivo es irracional.

Leer también: Temas actuales y diversos tejen el Encuentro internacional de museos en Puebla

Este sistema, advirtió el economista, entra en un punto de bifurcación que es un estado crítico: o se torna un sistema diferente o queda igual.

Por tanto, señaló que en esa bifurcación hay que pasar a un nuevo estado más estable a partir de una reflexión teórica mediante una nueva teoría que tenga una capa explicativa y una nueva base ideológica que se introduzcan en esta sociedad industrial de segunda generación, que es una nueva etapa de las relaciones sociales y económicas, y de producción laboral.

Delineó que existen cuatro factores de transformación civilizada: el progreso científico y tecnológico, la desaparición de la propiedad privada, la socialización de la sociedad, y el solidarismo como idea, como concepto y como practica que habla de la necesidad de solidaridad y confianza espiritual.

Así, la teoría de la noonomía prioriza la razón en la gestión de los procesos sociales basada en valores humanísticos que determinan en cada etapa del desarrollo los límites de las necesidades reales y los mecanismos de su satisfacción sostenible, dentro de los límites.