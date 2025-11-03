La memoria de la juventud teje al montaje Aura, de reciente estreno en Puebla

“La memoria de la juventud, la memoria encarnada”, es la frase que resuena como eco final en el montaje Aura, la esencia de la memoria, pieza basada en la novela clave de la literatura mexicana escrita por Carlos Fuentes, que fue hecha dramaturgia por Juan Tovar y ahora es llevada a escena por la compañía Cuentos para no dormir Teatro-freak.

Estrenada en el marco del festival La muerte es un sueño que organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), la obra dirigida por Mónika Tovar fue montada con recursos del estímulo Compañías circulares del IMACP edición 2025, tras casi ocho meses de trabajo en el proceso creativo.

En ella, la dramaturgia del maestro Juan Tovar (Puebla, 1941- 2019) que fue estrenada en el año de 1990 en el formato de ópera, bajo la dirección del reconocido compositor Mario Lavista​ y del director de teatro Ludwik Margules con el elenco de la Compañía Nacional de Ópera, es traída al presente “mediante un dispositivo escénico interdisciplinario que conjuga estimulación sensorial, literatura, artes escénicas, sonoras, visuales y sensoriales”, como señaló la directora.

Este dispositivo, añade Tovar, “recrea la atmósfera lúgubre y oscura con toques fantásticos de realismo mágico, así como la esencia espectral que fueron plasmados en la novela que marcó un antes y un después en la historia de las letras hispanoamericanas”.

Ello, porque en el montaje los actores Ricardo Azari -Fernando Montero-, Margarita Cuétara -Consuelo Llorente- y la propia Mónika Tovar -Aura-, se desenvuelven en un espacio misterioso que es lo mismo lúgubre que iluminado, en un diseño de arte realizado por Jorge Gamboa y Jorge Tlatoa, encargado de la recreación de atmósferas y diseño de iluminación, en el que libros, papeles y hojas sueltas vuelan y se sostienen en el escenario, al lado de reproducciones de figuras de vírgenes y una enorme cruz que pende y pesa sobre los personajes.

A la visualidad del escenario se suma una dinámica recurrente en la compañía Cuentos para no dormir Teatro-freak, como es el uso de un antifaz que, puesto sobre los ojos de cada espectador, se acciona como un artefacto de la imaginación que introduce al público al ambiente de la obra.

No falta la musicalización que lleva a la estridencia de la ciudad y al silencio de la antigua casona donde los personajes confluyen acompañados también por la composición orquestal de Ricardo Ramírez Durán que fue ejecutada en vivo por Quinteto de Alientos Municipal, dirigidos por Edgar Rivera Salinas.

En Aura, la esencia de la memoria, el joven Felipe Montero llega a la casa de la familia Llorente para trabajar sobre los archivos del general Fernando Llorente, siendo acogido por una vieja, adusta e imponente Consuelo Llorente, mujer que sostiene la casa y la memoria de los suyos, incluida su sobrina Aura, la joven que la acompaña y se distingue por el color profundo de sus ojos verdes, que enamoran al joven historiador.

La historia, a lo largo de aproximadamente una hora, lleva al público a escenarios nocturnos y situados en el alba, haciendo guiños a la historia del general Llorente con preguntas que hacen pensar en el tiempo y en la edad de Consuelo, una mujer “que parece de más de 100 años de edad”; así como al amor instantáneo y arrebatado entre el joven Felipe y la misteriosa Aura.

Los actores, con diálogos a veces velados por un delgada tela, otros de frente y unos más luminosos, transportan al espectador a la novela de Carlos Fuentes (Panamá, 1928- México, 2012) en la que Aura, su protagonista, cuyos “ojos verdes son como el mar” y al decirlo Felipe el mar suena de fondo, esconde más de lo que deja ver a simple vista, pues una vez saciado el deseo, la joven Aura parece trascender el encierro aparente en la que la tenía aquella casa y la vieja Consuelo. “Nunca he podido mantenerla a mi lado tanto tiempo”, dice la vieja Consuelo, quien promete recuperar a Aura o, por lo menos, la memoria de ella.

La puesta Aura, la esencia de la memoria, que contó además con “la participación social activa” de estudiantes de séptimo semestre de la carrera en Diseño de Modas de la Universidad del Valle de Puebla, contó con la aprobación de Silvia Lemus Covarrubias, viuda de Carlos Fuentes, así como Juan Elías Tovar Cross y Pola Mejía Reiss.

Próximamente, la obra que se propone como un “homenaje honesto” a Juan Tovar y al propio Carlos Fuentes, tendrá una temporada en el foro Breve Espacio Puebla, espacio que ha acogido a la compañía desde su fundación en marzo de 2013.

