La memoria de Cuauhtémoc y Eulalia Guzmán toma nuevo vuelo en muestra colectiva

¿Cómo podemos hacer para que la memoria pueda seguir trascendiendo? esa es la pregunta que teje la exposición Cuauhtémoc Inmortal, arte, tradición y celebración en la que no sólo se busca difundir y revalorar la figura del último tlatoani mexica, sino el papel de la arqueóloga Eulalia Guzmán (1890- 1985), quien hace más de 70 años declaró haber encontrado osamentas, un cráneo y una placa de cobre inscrita en el templo de Santa María La Asunción, en Ixcateopan, Guerrero, los cuales, dijo, eran los restos de Cuauhtémoc.

Desde este 26 de octubre, en el Museo Regional de Cholula se presenta el trabajo artístico y documental que los artistas, historiadores y antropólogos Ángela Arziniaga González, Antonio Álvarez Morán, Everardo Rivera Flores, Javier Pérez Siller, Julio Glockner Rossáinz, Kena Enríquez, Mónica Muñoz Cid y Sergio Javier González Carlos han realizado en los últimos años, en la búsqueda de reposicionar y revalorar a Cuauhtémoc, quien hace 500 años fuera asesinado por españoles, hecho que se presume ocurrió el 28 de febrero de 1525, después de que Hernán Cortés lo sometiera a un juicio sumario.

La exposición, que incluye una réplica de la tumba con los supuestos restos de Cuauhtémoc tal y como se exhibe en el templo de Santa María La Asunción, en Ixcateopan, es uno de los “puntos terminales” de este proyecto, como advirtió el antropólogo Julio Glockner, pues la idea es que ésta visite otros puntos del país.

Al abrir la muestra, acompañado por la directora del OPD Museos Puebla, Josefina Farfán, refirió que la génesis del proyecto expositivo surgió hace tiempo con una llamada hecha por el investigador Jorge Veraza Urtuzuástegui, quien le preguntó si tenía información del profesor Saturnino Téllez, estudioso poblano. “Me explicó durante una hora el asunto de los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, fue tan interesante que lo invite a dar un seminario en Puebla para examinar los criterios con los que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) había descalificado las investigaciones de Eulalia Guzmán”.

Dicho seminario, continuó, se moldeó para ser publicado como un libro: Cuauhtémoc negado. Análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc: epistemología y método, editado en 2024 por la Dirección general de publicaciones de la BUAP como parte de la colección Homo Ludens, que el mismo dirige.

Glockner Rossáinz acotó la semilla del seminario germinó en amigos y compañeros “entrañables” que participan en la exposición, quienes durante tres años visitaron Ixcateopan para documentar y trabajar artísticamente en la celebración que se realiza en febrero para festejar a Cuauhtémoc, el tlatoani que dirigió los destinos de Tenochtitlan y de Tlatelolco en sus momentos más aciagos, y cuyo nombre refiere al “descenso del águila”.

Luego, durante una entrevista, el autor de los libros Los volcanes sagrados y La mirada interior dijo que si bien la exposición gira en torno a Cuauhtémoc, su propósito es reivindicar a Eulalia Guzmán, arqueóloga que hizo “un trabajo admirable” incluso antes de Ixcateopan, como fue su labor de indagación en diversos archivos de Europa que le llevaron a hallar Las cartas de relación de Cortés, en la Biblioteca Nacional de Viena, haciendo la paleografía de los documentos y regresando a México con un estudio crítico que cotejó lo legado por Cortés con otras fuentes contemporáneas, señalando “las distorsiones de la historia y las mentiras” que dijo el español al Rey Carlos V.

“No le quisieron publicar el trabajo: ni el INAH que fue quien la envió, ni la Secretaría de Educación Pública ni el Fondo de Cultura Económica; hoy, por suerte ya hay una edición digital que hizo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, el INEHRM, con cerca de mil cuartillas, que en el ambiente académico de la época creo una animadversión contra ella, pues la tacharon de loca, de comunista y de feminista, logrando borrarla de la memoria académica de México”, lamentó.

Acotó que, por tanto, la exposición toma lo hecho por el propio Jorge Veraza, quien se ha dedicado a revalorar el trabajo de Eulalia Guzmán, frente a “los argumentos falaces de carácter ideológico para descalificar el trabajo científico de esta mujer ejemplar”. En esta “sala de controversia” aparece la figura de la propia Guzmán, una mujer que “narraba cómo descubrió los restos de Cuauhtémoc y que sostuvo hasta el último día de su vida que su investigación había sido científica, válida y había sido menospreciada y atacada por funcionarios del INAH, como Ignacio Marquina y Alfonso Caso”, como señaló la curadora Hilda Sáenz.

Julio Glockner destacó las aportaciones artísticas y documentales de los creadores e investigadores arriba mencionados quienes crearon y retrataron la fiesta más bien pagana que sucede en Ixcateopan, en la iglesia de La Asunción que ya no es más un templo católico, sino “un recinto donde se le rinde culto a la memoria de la maestra Eulalia Guzmán y a Cuauhtémoc”.

Así, detalló que la exposición Cuauhtémoc Inmortal, arte, tradición y celebración reúne el trabajo de los fotógrafos Ángela Arziniaga González, Everardo Rivera Flores, y Sergio Javier González Carlos, quienes dan su aporte testimonial y visual sobre lo que sucede en Ixcateopan.

A éstas series fotográficas hechas en 2023, 2024 y 2025 se suma el trabajo conjunto de Antonio Álvarez Morán y Javier Pérez Siller, éste último un historiador que se introduce el trabajo del considerado “neotlacuilo” Álvarez Morán y sus neocódices. Aparecen el Neócodice Ixcateopan-Morán o Muerte, entierro y hallazgo de Cuauhtémoc; el Neócodice: tira de la controversia, que deja ver la “polémica” desatada por el serio trabajo de Eulalia Guzmán y la negación de las comisiones comandadas por el INAH; así como la genealogía de Cuauhtémoc que da por Ixcateopan al lugar de nacimiento y muerte del tlatoani mexica, “un punto central de la polémica” de la tradición.

Asimismo, se incluye la instalación hecha por Kena Enríquez y Ángela Arziniaga, consistente en una serie de piezas cerámicas que simulan la misma placa oval de cobre del siglo XVI descubierta y presentada por Eulalia Guzmán en 1949, con la que se confirmó –según sus estudios- que los restos óseos encontrados en Ixcateopan pertenecían a Cuauhtémoc, tlatoani que accedió al trono en 1520, tras la muerte de su tío Cuitláhuac. De la propia Arziniaga se incluye, además, la pieza Hermanito Cuauhtémoc, un ensamble de obsidiana, moneda de plata de 1950 y de níquel de 1964, sobre lámina quemada al ácido.

Mientras que de la grabadora Mónica Muñoz Cid se incluye una obra que alude a lo que el fuego español no pudo quemar: el maíz, el nixtamal y el acto de compartir el alimento no sólo por necesidad, sino como parte de un espacio ritual y comunitario. Para ello, la artista utiliza tortillas como soporte de las frases “Los papacitos y las mamacitas” y “Enseñarle a los hijos” que grabó con tinta hecha por chiles tatemados, mismas que se presume formaron parte del último discurso de Cuauhtémoc.

Para cerrar, Julio Glockner refirió que la exposición Cuauhtémoc Inmortal se acompañará de presentaciones de libros, conferencias y mesas redondas, así como una invitación formal a los investigadores del INAH –entre ellos Eduardo Matos- que durante este 2025 conmemoraron los 500 años de la muerte del tlatoani, conservando el discurso oficial. “Si no aceptan la invitación, aunque espero que la acepten, se proyectarán las conferencias acompañadas por los comentarios críticos que hace Jorge Veraza. De esta manera, el público tendría los dos argumentos sustentados en ambos casos”.

Desde Puebla, además, la exposición abona a lo que podría suceder en febrero de 2026 cuando las autoridades de Guerrero abran la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a visitar Ixcateopan, para que conozca y ponga interés a esta otra versión que es tradición oral, “pues el problema es que hay un desprecio a la tradición oral como si ésta estuviera nutrida de invenciones fantásticas, cuando fueron miles de años los que la humanidad vivió, transmitiendo información precisa, a través de ella. No hay que despreciar un saber tan importante”, como concluyó el investigador.

La muestra, que permanecerá hasta el 26 de enero de 2026, cuenta con el apoyo de don Edilberto Morales, Azalia Rios, Abel Rodríguez, Ana Luisa Salas, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la BUAP y la presidencia municipal y pueblo de Ixcateopan, Guerrero.

