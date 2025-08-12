Juegos y rondas en el zócalo de San Andrés Cholula abrirán el festival Cuenta Sueños

¡Hola Olita!, una sesión de juegos, rondas y dinámicas de integración en el zócalo de San Andrés Cholula, será el acto inaugural de la cuarta edición del festival Cuenta Sueños, la fiesta de la palabra, un proyecto anual e internacional que busca generar una oferta cultural orientada al fomento a la lectura, a través de contenidos artísticos que giran en torno a la narración oral, desde un enfoque lúdico, didáctico y pedagógico.

Este 2025, la cuarta edición del festival se desarrollará a partir del 14 de agosto en San Andrés Cholula, para luego continuar en diversas sedes de la ciudad de Puebla del mismo 14 hasta el 17 de agosto, y concluir el 19 de agosto en Tlaxcala, consolidando así una programación que abarca tres ciudades y múltiples públicos.

Esta vez, el festival Cuenta Sueños estará dedicado al elemento agua como símbolo de vida, memoria y transformación. Para ello, contará con la participación de artistas provenientes de República Checa, Costa Rica y Bolivia como países invitados, además de representantes de estados del país como Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Chiapas y Puebla.

El jueves 14 de agosto, a partir de las 11 horas y hasta la una de la tarde, con libre acceso y para toda la familia, en el zócalo de San Andrés Cholula se ofrecerá la sesión interactiva ¡Hola Olita!, que estará a cargo de la narradora costarricense Ana Coralia y de Gala Cuenta Sueños, sobrenombre de Gabriela Ronquillo Morán, directora del festival gestado en 2022 en Puebla.

Posteriormente, se llevará a cabo Cuentos a la vista, una contada colectiva en la que participarán: César Rincón, de Zacatecas; Michala Piskačová, de República Checa), quien estará acompañada por el traductor Vlastimil Haba Fojtik, y las mismas Ana Coralia y Gala Cuenta Sueños

Mientras que en la ciudad de Puebla se desarrollará la jornadas más extensas con actos en la Alianza Francesa de Puebla, Casa de la Cultura, Capilla del Arte UDLAP, Teatro de la Ciudad, Centro Cultural San Roque y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Ese mismo 14 de agosto por la noche, la Alianza Francesa de Puebla abrirá sus puertas para una función especial de Cuentos eróticos e irreverentes, dirigida a público adulto, con la participación de diversos artistas. Esta es la única función con costo, cuyo donativo será de 100 pesos entrada general.

El viernes 15 de agosto, el festival Cuenta Sueños se instalará en la Casa de la Cultura de Puebla con la realización del conversatorio El Chismógrafo, que reunirá a Clarivel Loayza (Bolivia), Valentina Barrios (Ciudad de México), Omar Cristiam Santos (Oaxaca), César Rincón (Zacatecas), Ana Coralia (Costa Rica) y Michala Piskačová (República Checa), conducido por Sonia Noticias (Puebla) y Gala Cuenta Sueños, fomentando el intercambio de reflexiones y experiencias con el público del festival.

Ese mismo día, la escritora Elena Ugarte, de Puebla, presentará su libro Brilla, afirmaciones para niñas valientes y Brilla, afirmaciones para niños valiosos, con la compañía de Adriana García.

La programación continuará en la Capilla del Arte UDLAP con la contada colectiva Manantial de cuentos, y por la tarde en el Teatro de la Ciudad con Lo que nos trajo el mar, una gala de espectáculos de narración oral escénica con la participación de Valentina Barrios, Michala Piskačová y Ana Coralia.

El sábado 16 de agosto, la programación ocupará el Centro Cultural San Roque con la denominada Fiesta para las infancias que incluirá juegos, círculos de palabra, espectáculos, talleres con los talentos antes mencionados, además de la presencia de Fomento a la lectura.

Se sumarán a la jornada artistas como Majo Nakú (Puebla) y Ana Prado (Hidalgo) con las sesiones para primera infancia; el Colectivo La 15 (Argentina-México) con el taller Historias sobre el agua; A Escena Teatro (Puebla) con el espectáculo Nubarrón y Pipuppets Titereteatro (Puebla) con Cuento Pirata

En esta jornada destacarán además los círculos de palabra del mundo Somos del agua, con narraciones de los cinco continentes, y los talleres Cántaro sagrado y Círculo de Agua Viva, dirigidos a mujeres y hombres mayores de 18 años, respectivamente.

El domingo 17 de agosto será el turno al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos que recibirá el circuito de microcuentos, cantos y juegos: ¡Cuentos a bordo, a todo vapor!, un recorrido por distintos vagones con narraciones de las y los cuentacuentos. El día concluirá con la entrega de reconocimientos y el concierto Cascada de cuentos, un cierre poético y musical para toda la familia.

Para el martes 19 de agosto, el festival se trasladará al patio del Palacio de Cultura de Tlaxcala con una jornada de actividades gratuitas que comenzarán a las 10 horas con el taller de narración oral “¿Cuántos cuentos cuentas?”, impartido por Ana Coralia; posteriormente, a las 11 horas, se realizará Somos del agua, una serie de círculos de palabra del mundo con participación de Abril Cuenta Cuentos (Puebla), Michala Piskačová (República Checa), acompañada por el traductor Vlastimil Haba Fojtik, y César Rincón (Zacatecas).

Destaca que la cuarta edición del festival Cuenta Sueños, la fiesta de la Palabra: un homenaje al agua se realiza entre la asociación civil Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Niñez A.C. y el colectivo Fiesta de la Palabra, en alianza con instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como con la iniciativa privada y la ciudadanía, a la par de que fue apoyado por el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest 2025.

Para saber más se puede visitar la cuenta de Facebook: Cuenta Sueños. Fiesta de la Palabra o escribir al correo electrónico [email protected]

