Jornada de concientización contra el maltrato infantil llega a escuelas de Tlaxcala

Este lunes se llevó a cabo en escuelas de Tlaxcala la primera “Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso y Maltrato Infantil”, marcada ya en el calendario escolar como un espacio para reflexionar sobre esta problemática. La actividad fue encabezada por la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a través de la Unidad de Género y Cultura de Paz, cuya titular Evelin Ramírez Herrera, detalló los alcances de la estrategia y explicó que la jornada se realizó con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, que dotó de materiales a los distintos niveles escolares.

“Hoy trabajamos en coordinación con el Sistema Integral de Protección de Niñas y Niños del estado y se hizo llegar material incluso a educación preescolar”, comentó.

En el nivel primaria, añadió, la Dirección de Educación Básica distribuyó cuadernillos de trabajo. “La intención es que los niños puedan distinguir los tipos de violencia y que los maestros cuenten con herramientas didácticas para abordarlo en el aula”, explicó Ramírez Herrera.

La jornada incluyó además talleres y actividades en secundaria, donde participaron especialistas, terapeutas y docentes de educación especial. “Queremos que no se quede en letra muerta ni en una capacitación encerrada, sino que se viva en cada nivel escolar”, enfatizó.

Las dinámicas variaron según la edad de los estudiantes. En secundaria, por ejemplo, se utilizó material interactivo que permitiera reconocer qué conductas constituyen violencia, abuso o acoso. “A través del juego, los adolescentes pueden identificar estas situaciones sin necesidad de revictimizarlos”, detalló la titular de la Unidad de Género.

En primaria, los cuadernillos entregados están diseñados para que los maestros los integren en proyectos escolares. “Todo bajo el marco de la Nueva Escuela Mexicana, que pone al centro a la comunidad y a los alumnos”, señaló.

Sobre la importancia de visibilizar el maltrato infantil, Ramírez Herrera subrayó que muchos casos permanecen en silencio. “Nuestros niños muchas veces no alzan la voz por miedo, y también los docentes temen represalias al evidenciar estas situaciones”, afirmó.

En este contexto, destacó el papel de la Plataforma del Sistema de Alertas para el Bienestar Escolar (Plataforma SABE), una herramienta digital que busca prevenir, detectar y atender casos de violencia en estudiantes y, de manera inédita, también en trabajadores de la educación. “Es fundamental que los reportes lleguen de manera inmediata para que las alertas sean atendidas oportunamente”, dijo.

Ramírez Herrera reconoció que el problema de maltrato infantil no se limita a los centros escolares. “En las familias también existen casos de violencia, y por eso es importante que la Secretaría impulse acciones que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes”, apuntó.

Aunque las estadísticas muestran la necesidad de reforzar la atención, aseguró que el panorama no es incontrolable. “Sería grave si no se estuviera haciendo nada, pero afortunadamente las acciones no se han detenido”, expresó.

La funcionaria explicó que actualmente la plataforma se encuentra en fase de capacitación. “Estamos en proceso piloto; primero se forma un equipo inicial que concluirá el 12 de septiembre, y después se extenderá a todas las figuras educativas”, comentó.

El trabajo forma parte de un acuerdo nacional que obliga a los docentes a promover actividades de prevención. “El acuerdo 170525 nos conmina a que nadie se quede en silencio y a que los casos sean atendidos con protocolos claros”, añadió.

En Tlaxcala, la Secretaría de Educación del Estado ha trabajado en coordinación con instituciones estatales para dar seguimiento a denuncias. “Nuestro secretario, el doctor Homero Meneses, ha puesto especial énfasis en coadyuvar para que estas alertas se atiendan con oportunidad”, reconoció Ramírez Herrera.

La jornada concluyó este mismo lunes a la una de la tarde, tras una serie de actividades que involucraron a docentes, directivos, especialistas y estudiantes. El reto ahora, de acuerdo con la funcionaria, será sostener las acciones y aprovechar la Plataforma SABE como herramienta clave para prevenir y erradicar la violencia infantil.

