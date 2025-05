Joel Meyerowitz: “la fotografía capta un momento irrepetible”

Madrid. A sus 87 años, el fotógrafo neoyorquino Joel Meyerowitz se mueve con agilidad, lleva siempre colgada al cuello su cámara y fija su mirada penetrante en cualquier detalle, siempre al acecho de una imagen.

“Una fotografía se captura en una milésima de segundo y capta un momento que se desvanece y deja de existir, que nunca más se repite. De ahí que sirve para comunicar lo inesperado”, explicó durante la presentación, en el centro cultural Fernando Fernán Gómez, de Madrid, sobre su exposición Europa 1966-1967, con la que además se inicia el festival PhotoEspaña.

La exposición es parte del viaje iniciático que realizó Meyerowitz en 1966 y 1967, cuando tenía 28 años: con el poco dinero que ganó en una campaña de publicidad decidió emprender un viaje que primero lo llevó a cruzar el Atlántico en un barco. Después, tras comprar un viejo coche Volvo, recorrió más de 30 mil kilómetros para cruzar Inglaterra, Francia, Alemania, Gales, Irlanda, Grecia, Turquía, Escocia, Italia, Marruecos y España.

Durante dos años se dedicó a registrar lo que veía y lo que vivía con su cámara, y obtuvo alrededor de 750 carretes y más de 25 mil fotografías que reveló hasta que volvió a Estados Unidos y se encerró durante días en el cuarto oscuro. Ese viaje le cambió la vida, no sólo porque comprendió que quería ser artista, fotógrafo, sino también “porque descubrí la persona en la que me quería convertir y el lenguaje con el que quería comunicar lo que veía.

“Ese viaje fue una aventura en la que decía sí a todo lo que me pasaba. Me permitió descubrir una Europa llena de historia frente a un Estados Unidos que no tiene tanto pasado. En aquella época, aquí encontré una sociedad moderna con una forma de vivir sabia y muy distinta a la que yo tenía en Nueva York”, relató en un encuentro con medios de comunicación tras la inauguración de la exposición, que cuenta con una selección de 200 imágenes.