Martes, octubre 21, 2025
Inflexiones del mundo del trabajo, materia de congreso nacional en la BUAP

Especialistas provenientes de diversas instituciones académicas y culturales alistan el Congreso nacional sobre el mundo del trabajo.
Paula Carrizosa

El mundo del trabajo se encuentra en un punto de inflexión, marcado por profundos cambios geopolíticos, tecnológicos y sociales. Para abordar estas complejas dinámicas, especialistas provenientes de diversas instituciones académicas y culturales alistan el Congreso nacional sobre el mundo del trabajo.

En su edición número 14, denominado Transformaciones, desafíos y perspectivas, se realizará los días 30 y 31 de octubre en el auditorio de la Aduana Vieja de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a la par de que contará con transmisión en línea para ampliar su alcance.

Mediante un comunicado, se explica que en su edición de este año, el congreso busca generar un espacio de análisis y discusión sobre las repercusiones y desafíos que los cambios geopolíticos actuales presentan para el mundo del trabajo, integrando diversas miradas disciplinares con el fin de explorar transformaciones y proponer perspectivas futuras.

Esta vez, los ejes temáticos serán el trabajo con perspectiva de género, los problemas laborales de los trabajadores migrantes, el medio ambiente y el mundo del trabajo, las relaciones laborales, la organización del trabajo y el movimiento obrero, y el archivo de la palabra en entornos industriales y el mundo del trabajo.

Se indica que el congreso reunirá a destacados académicos, investigadores y especialistas nacionales e internacionales, quienes presentarán sus trabajos y análisis, fomentando un diálogo para la construcción colectiva de conocimiento.

Asimismo, el programa contempla un ciclo de conferencias magistrales impartidas por reconocidos investigadores como Mario Barbosa Cruz, de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Cuajimalpa, quien hablará sobre La historia del mundo del trabajo. Nuevos temas, perspectivas y diálogos interdisciplinarios; y Huberto Juárez Núñez, del Centro de Estudios del Desarrollo Económico de la BUAP, quien abordará el tema Reindustrialización y proteccionismo en la industria del automóvil global: capital y trabajo asalariado.

Se sumarán también los investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la misma universidad: Sergio Francisco Rosas Salas, Giussepe Lo Brutto, Carlos Montero Pantoja y María Teresa Ventura Rodríguez, esta última promotora del congreso.

 

El congreso es convocado por el seminario permanente sobre Industria, Trabajo y Organizaciones Sociales y el cuerpo académico Cultura, Subjetividades y Poder, ambos del mismo Instituto Vélez Pliego; y el cuerpo académico en Derecho Social de la Facultad de Derecho, ambos de la BUAP.

Asimismo, la Red Interdisciplinaria Mujeres del Ferrocarril, mejor conocida como Rimfe; y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF) a través del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, ubicado en la segunda sección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, aquí en Puebla.

El Congreso nacional sobre el mundo del trabajo denominado en Transformaciones, desafíos y perspectivas está abierto a estudiantes, profesionales, medios de comunicación y público en general, ya sea de manera presencial en la sede del congreso que será en la Aduana Vieja, edificio universitario ubicado en la calle 2 Oriente 409, en el Centro Histórico de Puebla, así como en el sitio https://www.facebook.com/icsyh/

