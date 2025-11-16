Domingo, noviembre 16, 2025
Inauguran Engendros, la primera exposición dedicada al art toy en la entidad

Sergio Madrid, artista tlaxcalteca.
Dania Corona Muñoz

La exposición Engendros, inaugurada en la Galería Templo Rojo Pinacoteca Alternativa el sábado, es la primera en Tlaxcala en presentar el trabajo de artistas dedicados al art toy, una disciplina contemporánea que combina diseño, escultura y cultura popular. La muestra —gestionada y organizada por el artista tlaxcalteca Sergio Madrid— reúne piezas elaboradas en resina, sofubi, vinil suave, impresión 3D y cartonería.

En entrevista, Sergio Madrid explicó que su interés por montar esta exposición surgió al notar la ausencia de proyectos dedicados al juguete de autor en la entidad. “Yo organicé la exposición, hice la gestión, me encargué de todo para que se pudiera hacer”, señaló al destacar que en Tlaxcala hay pocos artistas vinculados a este tipo de producción.

El creador compartió que su vínculo con el art toy comenzó desde los 16 años, cuando empezó a desarrollar figuras con plastilina epóxica y posteriormente con materiales más especializados. “Para mí es como querer hacer lo que de chiquito siempre quisimos: jugar, crear nuestros propios personajes, ya no solo imaginarlos, sino crearlos de forma profesional y artística”, expresó.

La exposición reúne a siete figuras reconocidas en la escena nacional e internacional del juguete de autor: El Juguetero Loco, Eskizo0O, Alonso Saints, Viseral, Vega Toy, Me lleva la Huesuda y piezas exhibidas de Frank Mysterio. Todas las propuestas, indicó Madrid, tienen origen mexicano.

También puedes leer: Secretaría de Cultura invita a crear en el laboratorio “Arte Vivo Tlaxcala”

El organizador subrayó la importancia de descentralizar este tipo de expresiones, tradicionalmente concentradas en la Ciudad de México. Recordó que como asistente y creador enfrentó dificultades por la distancia, los gastos y la falta de espacios cercanos. “Quería tener algo aquí, cerca”, expresó.

Madrid relató que su vínculo con Me lleva la Huesuda —donde realizó prácticas profesionales— le permitió conocer de cerca el desarrollo del art toy en el país y lo motivó a proponer un evento propio. Consideró que esta exposición puede aportar al crecimiento de nuevos creadores que buscan explorar lenguajes tridimensionales.

Durante la exhibición, los visitantes podrán encontrar piezas que integran referencias culturales diversas: máscaras japonesas, mitología mexicana, animales en peligro de extinción, personajes ficticios y reinterpretaciones de íconos urbanos. La variedad de materiales y narrativas ofrece, dijo, un panorama amplio del diseño contemporáneo del juguete.

Madrid explicó que entre las piezas expuestas hay trabajos completamente originales, así como intervenciones y bootlegs —figuras creadas a partir de moldes no oficiales o reinterpretaciones de juguetes comerciales—, lo que permite conocer distintas vertientes del art toy. Ejemplificó con obras de Me lleva la Huesuda, Vega Toy y El Juguetero Loco.

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre. Algunas piezas estarán disponibles para la venta a través de la galería, y tras el cierre, permanecerán alrededor de dos semanas más bajo resguardo del organizador para quienes deseen adquirirlas.

Finalmente, Sergio Madrid extendió una invitación al público tlaxcalteca. “Invito a todos a que puedan asistir a esta exposición, que es la primera en Tlaxcala dedicada al art toy con diferentes artistas mexicanos y diferentes materiales”, dijo.

Te puede interesar: Artistas tlaxcaltecas proponen proyectos culturales y comunitarios en el laboratorio “Arte Vivo Tlaxcala”

