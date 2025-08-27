INAH: Puebla tendrá 135 millones de pesos para recuperar 18 inmuebles afectados hace 8 años por sismo

El titular del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, informó que será en 2026 cuando se culmine el programa de reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo de 2017, siendo que lo que resta de 2025 se tendrán recursos federales y estatales por 135 millones de pesos para aplicarse en 18 obras.

Durante la conferencia matutina que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario federal recordó que en los últimos dos años se ejercieron más de 800 millones de pesos para la recuperación de los bienes y bienes muebles dañados por el sismo ocurrido hace casi ocho años.

Recordó que en 2024 se ejercieron “recursos importantes” para recuperar templos y conventos del siglo XVI, principalmente ubicado en la Mixteca de Puebla, además del exconvento de Tochimilco, el cual al lado de los conventos de San Andrés Calpan y de Huejotzingo, cumplieron 30 años de haber sido incluidos en la lista de Patrimonio mundial de la Unesco como parte de la Ruta de los volcanes que integra 15 conventos ubicados en las laderas del volcán Popocatépetl, en Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Otro rescate más, prosiguió Villarruel Vázquez, se dio en el acueducto de Huaquechula que fue dañado por el sismo y restaurado, del cual se salvó su arco, considerado “el arco de mampostería más grande del estado con 14 metros de altura”.

Dijo también que se recuperó el templo de Santiago Atzala el cual, por el mismo sismo, representó la pérdida de vidas humanas, por lo que era importante recuperarlo pues “a través del rescate de patrimonio se rescata a la sociedad como unidad”.

Este año, continuó el director del Centro INAH Puebla, el gobierno federal y estatal pondrán en marcha 18 obras que se ejecutaran por 135 millones de pesos; algunas de estas, son en el mismo exconvento de Huaquechula, para recupera la bóveda del coro y del convento y el templo de San Juan Ocotepec.

Enlistó además a la exhacienda de San Nicolás Tolentino, la cual forma para de un proyecto mayor de uso y reapropiación de una ruta cultural que recibirá de la federación un total de 10 millones de pesos para su capilla.

Agregó que particularmente se trabajará en la rehabilitación de las bóvedas del templo de Huilango, un edificio monumental del siglo XVI que fue severamente dañado que ya fue analizado por expertos de ingeniería y en estructura para su consolidación, restructuración y recomposición de sus cubiertas, obras que en conjunto significará “la reintegración total de los inmuebles dañados, culminando en 2026 el programa de sismos”.

De paso, dijo que en coordinación con el gobierno de Puebla se trabaja en la apertura del octavo sitio arqueológico en el estado: Teleles de Ávila Castillo, ubicada en la zona norte de la entidad que refiere a las primeras civilizaciones de la sierra, que incluirá un museo que ofrecerá una gran información sobre sitios antes desapercibidos.

“Con apoyo de los Comités de Bienestar y Obra comunitaria se hace una última etapa de excavación para que el museo ya esté abierto en unos dos meses. Desde el mismo nombre era curioso que la gente no conociera porque se llama así, pero gracias a la labor, ya tendrán su museo que hablara sobre estos teteles que se encuentran en el sitio”.

Villarruel Vázquez continuó que también con el gobierno estatal se trabaja en otro teteles: los de Acatzingo, que ocupa alrededor de 100 hectáreas con plazas, pirámides, juegos de pelota y grupos de estructuras de diferentes tamaños evaluados por el INAH federal para que pueda ser resguardado y con ello se dé el rescate arqueológico que permita divulgar otra zona arqueológica para el patrimonio de Puebla.

Añadió que en el estado, no obstante existen tres mil sitios registrados, no todos son posibles de abrir, pero “sí el Teteles de Acatzingo” que habla de la dispersión de los asentamientos humanos en el periodo preclásico.