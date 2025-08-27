Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasCultura

Huey Atlixcáyotl contará con 1.3 millones de pesos para su edición 60, informa gobierno estatal

Alejandro Armenta dijo que el Festival Huey Atlixcáyotl contará con 1.3 millones de pesos para su realización, proyecto que cumple 60 años.
Paula Carrizosa

Al señalar que en Puebla se promueve sistémicamente la cultura, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que este año el Festival Huey Atlixcáyotl contará con 1.3 millones de pesos para su realización, cifra que triplica lo que anualmente recibía este proyecto que cumple 60 años de ponderar la cultura de las regiones de Puebla.

A dicho festival, expuso el mandatario estatal, se le daban 500 mil pesos: 200 mil pesos por parte de Turismo y 300 mil pesos por parte de Cultura, cifra que este año alcanzará el millón 300 mil pesos, a la par que habrá apoyo en difusión por parte de las mismas secretarías de Turismo y de Arte y Cultura (SAC), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla y del Sistema de Información y Comunicación (Sicom) estatal.

Leer también: La cumbia bailable, el sonido contagioso y el carácter lúdico de Sonora Barón llega a Puebla

Durante su conferencia de prensa, esta vez dedicada al renglón de la cultura y el turismo, expuso que el gobierno estatal acompañará a Atlixco en esta “gran obra cultural y humana”, pues “es una enorme oportunidad para promover nuestras raíces y el estado que es multicultural, pluricultural e incluyente”.

En ese sentido, la titular de la SAC Alejandra Pacheco Mex dijo que la “fiesta grande de Atlixco” se realizará del 21 al 28 de septiembre, siendo que es un festival que mantiene viva la identidad del estado, por lo que en su edición 60 habrá varias actividades lo mismo en el municipio que en Puebla capital, en sedes de Casa de Cultura y el centro cultural San Roque.

“Son seis décadas en las que las generaciones han compartido su arte, su lengua, su vestimenta y su cosmovisión preservando para el presente y el futuro el legado de los pueblos originarios”, dijo.

Leer más: Voces de las lenguas originarias de Puebla dieron sentido a conmemoración por día internacional

Enlistó que este año, los municipios que participarán con su música y danzas son Zapotitlán de Méndez, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla, Tepeyahualco, Chilchotla, Coyomeapan, San Gabriel Chilac, Yehualtepec, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teopatlán, San Andrés Cholula, y San Salvador El Verde.

Acompañada por el jefe de atención al turismo y representante del comité organizador del Huey Atlixcayotl, Felipe Morales García, la secretaria de Turismo, Carla López Malo-Villalón indicó que en el marco de la edición 60 del festival se sumarán otros municipios y comunidades con una muestra de su riqueza artesanal y gastronómica.

Acotó que participarán más de 15 mil personas y 600 danzantes, solamente el 28 de septiembre, se prevé una derrama económica de 8 millones de pesos en el festival atlixquense. “Queremos que las comunidades sigan siendo las protagonistas de nuestra historia y del turismo en el estado”, confió la funcionaria estatal.

Te recomendamos: Boege: la biodiversidad generada por los pueblos indígenas hace de México un Centro de origen

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Plumas de pavo real pueden emitir rayo láser

La Jornada -
Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Florida descubrió que las plumas del pavo real indio pueden emitir luz láser si se...
Ciencia y tecnología

Alertan que ‘chatbots’ guían a adolescentes en planificación y ejecución de suicidios

La Jornada -
San Francisco. Un estudio sobre cómo tres populares bots conversacionales de inteligencia artificial responden a consultas sobre el suicidio encontró que por lo general...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:58

Pueblos cholultecas denuncian que mientras hay escasez de agua en sus comunidades, SOAPAP extrae 26 mil millones de litros para la capital

Efraín Núñez -
Habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este...

IA y las comunidades

Israel León O'Farrill -
Como virus irrefrenable la inteligencia artificial avanza sin que nada o nadie la pueda o quiera detener. Sin embargo, al parecer su funcionamiento es...

Nomadismo vs. sedentarismo

Israel León O'Farrill -
Desde que tengo memoria, la categoría nomadismo ha antecedido a la de sedentarismo en un claro enfoque evolucionista y esta última ha venido vinculada...

Más noticias

00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...
00:03:07

Entre el conocimiento y la curiosidad, locales experimentan el eclipse parcial de Sol en Puebla

Paula Carrizosa -
“Ahora sí ya te entendí”, fue la frase que soltó un hombre de unos 50 años de edad cuando vio proyectada en el suelo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025