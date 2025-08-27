Huey Atlixcáyotl contará con 1.3 millones de pesos para su edición 60, informa gobierno estatal

Al señalar que en Puebla se promueve sistémicamente la cultura, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que este año el Festival Huey Atlixcáyotl contará con 1.3 millones de pesos para su realización, cifra que triplica lo que anualmente recibía este proyecto que cumple 60 años de ponderar la cultura de las regiones de Puebla.

A dicho festival, expuso el mandatario estatal, se le daban 500 mil pesos: 200 mil pesos por parte de Turismo y 300 mil pesos por parte de Cultura, cifra que este año alcanzará el millón 300 mil pesos, a la par que habrá apoyo en difusión por parte de las mismas secretarías de Turismo y de Arte y Cultura (SAC), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla y del Sistema de Información y Comunicación (Sicom) estatal.

Durante su conferencia de prensa, esta vez dedicada al renglón de la cultura y el turismo, expuso que el gobierno estatal acompañará a Atlixco en esta “gran obra cultural y humana”, pues “es una enorme oportunidad para promover nuestras raíces y el estado que es multicultural, pluricultural e incluyente”.

En ese sentido, la titular de la SAC Alejandra Pacheco Mex dijo que la “fiesta grande de Atlixco” se realizará del 21 al 28 de septiembre, siendo que es un festival que mantiene viva la identidad del estado, por lo que en su edición 60 habrá varias actividades lo mismo en el municipio que en Puebla capital, en sedes de Casa de Cultura y el centro cultural San Roque.

“Son seis décadas en las que las generaciones han compartido su arte, su lengua, su vestimenta y su cosmovisión preservando para el presente y el futuro el legado de los pueblos originarios”, dijo.

Leer más: Voces de las lenguas originarias de Puebla dieron sentido a conmemoración por día internacional

Enlistó que este año, los municipios que participarán con su música y danzas son Zapotitlán de Méndez, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla, Tepeyahualco, Chilchotla, Coyomeapan, San Gabriel Chilac, Yehualtepec, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teopatlán, San Andrés Cholula, y San Salvador El Verde.

Acompañada por el jefe de atención al turismo y representante del comité organizador del Huey Atlixcayotl, Felipe Morales García, la secretaria de Turismo, Carla López Malo-Villalón indicó que en el marco de la edición 60 del festival se sumarán otros municipios y comunidades con una muestra de su riqueza artesanal y gastronómica.

Acotó que participarán más de 15 mil personas y 600 danzantes, solamente el 28 de septiembre, se prevé una derrama económica de 8 millones de pesos en el festival atlixquense. “Queremos que las comunidades sigan siendo las protagonistas de nuestra historia y del turismo en el estado”, confió la funcionaria estatal.