Hacer del arte una herramienta educativa, llamado a egresados del Instituto de Artes Macuil Xóchitl

Con el llamado de hacer del arte una herramienta educativa, un total de 27 jóvenes artistas del Instituto de Artes Macuil Xóchitl terminaron su formación profesional: 17 de la licenciatura en Expresión Artística y 10 en la licenciatura de Danza Folklórica Mexicana.

En el acto de graduación de la generación 2020-2025 celebrado este mediodía de 22 de agosto, la directora de este espacio formativo Karina Rivera Huerta destacó que egresan no sólo artistas, sino profesionistas que podrán desempeñarse como docentes, investigadores, coreógrafos y gestores culturales, entre otros oficios afines.

“Les hacemos el llamado no sólo a fomentar, difundir o practicar las artes sino a utilizarlas como una herramienta de educación para niños y jóvenes”, llamó la directora acompañada por Aquiles Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre, dirigentes del Movimiento Antorchista a nivel nacional y estatal, respectivamente, al que pertenece dicho instituto.

Leer también: Más de 120 jóvenes músicos celebrarán la edición 11 del Encuentro Inter Cecamba

De paso, dijo que los egresados del Instituto de Artes Macuil Xóchitl deben de ayudar al pueblo mexicano a ser más sensible, a luchar por sus derechos y a no ser indiferentes a las injusticias locales, nacionales e internacionales.

También acompañada por otros líderes del movimiento a nivel regional y nacional, regidores y representantes de la Secretaría de Educación Pública, Rivera Huerta destacó que el instituto formado en 1999 existe “gracias a la importancia” que el movimiento y sus dirigentes le han dado a la cultura.

Prosiguió que el Macuil Xóchitl ofrece dos licenciaturas en artes, no obstante, en los últimos años se ha esforzado en abrir talleres y diplomados en las diferentes disciplinas artísticas, así como talleres de educación artística para niños, niñas y jóvenes que se llevan a cabo en la institución, replicándose en casas de cultura y centros culturales del propio movimiento.

“Es un dato importante para nosotros porque se eleva la cantidad de gente humilde que busca una actividad artística para sus hijos, que los fortalece no sólo en lo artístico sino en la parte espiritual, en su pensamiento y en la capacidad de sentir y transmitir, es decir, en la formación de mejores seres humanos”, destacó Karina Rivera.

Para cerrar y dar paso a “un banquete cultural” con diversas danzas, así como las voces de coros y ensambles, y la declamación poética, la directora del instituto antorchista recordó que México posee una importante riqueza natural y una diversidad cultural enorme.

Concluyó que, si bien es importante no olvidar, como mexicanos, “nuestras raíces y las luchas que se han librado en la historia para tener mejores condiciones”, se debe no solo ser consciente de ello, “sino defenderlo porque hacerlo es defender la patria”.

Destaca que, luego de la entrega de reconocimientos a los profesoras y profesores que abonaron en la formación profesional de la generación, fueron entregados también los documentos de egreso a los 27 alumnos.

En el acto, Juan Manuel Celis, padrino de la generación y dirigente estatal de Antorcha Campesina, recordó que a sus 26 años el Instituto Macuil Xóchitl se ha sostenido gracias al esfuerzo de sus profesores y directivos, así como de los propios adheridos al movimiento que han llenado las aulas de la institución.

“Su esfuerzo y su constancia han sido el ingrediente para que el día de hoy estemos orgullosos celebrando en esta ceremonia la culminación de sus estudios. Esto demuestra que los esfuerzos colectivos del pueblo siempre se alcanzan cuando son dirigidos con tenacidad e inteligencia, es decir, organizadamente”, confió.

Por último, expuso que los 27 egresados se suman a los más de 500 profesionales que serán creadores de cultura. “Los antorchistas apuntalamos nuestro trabajo en contra de la seudo cultura que impone el sistema y a favor de la cultura popular, que tiene hondas raíces del pueblo humilde, en sus sentimientos nobles, tradiciones profundas y milenaria historia de hombres y mujeres valientes, dignos y orgullosos que no se conformaron con las cadenas de la colonia, el porfiriato, los hacendados y los caciques y patrones de hoy”.

Celis concluyó que el instituto debe crecer para que los 500 egresados en 26 años se conviertan en miles. “Tenemos que nutrir a la institución y para ello hay que reclutar a más jóvenes y arrancárselos a las drogas”, dijo y llamó a los profesores a sumarse a la tarea.

Al cierre del acto de graduación, el lider nacional del movimiento antorchista Aquiles Córdova celebró el término de estudios de los egresados del instituto. En su mensaje habló sobre las diversas formas de trabajo humano, transformador y productivo, que dijo si bien son maneras diversas, todas tienen su fondo productivo, y son similares a las producciones de ciencia, filosofía, política o la actividad social.

“Varía la materia prima, las herramientas de transformación y la calidad de la mano de obra, es decir, del.hombre que realiza la transformación con sus herramientas”, afirmó y señaló que dicho proceso productivo es el mismo en lo artístico, con excepción que las herramientas y las materias son distintas, en un ejercicio que es complejo.

“Es tambien un producto espiritual que impacta en su yo profundo, en su sensibilidad, en sus pensamientos, en su voluntad y su deseo de algo”, expresó en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

“El artista, al mismo tiempo que trabaja materialmente, lo hace espiritualmente”, aseveró el lider antorchista, para cerrar al decir que el artista toma de lo social, de la ideología o la filosofía, lo espiritual de su obra, a la que suma su genio, su sensibilidad y su capacidad de expresión.