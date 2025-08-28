Jueves, agosto 28, 2025
FIC TLAX llega a su quinta edición con cine mexicano y una mirada internacional

El Festival Internacional de Cine Tlaxcala (FIC–TLAX) celebrará su quinta edición del 4 al 7 de septiembre.
Dania Corona Muñoz

El Festival Internacional de Cine Tlaxcala (FIC–TLAX) celebrará su quinta edición del 4 al 7 de septiembre, consolidándose como un espacio que acerca al público a propuestas cinematográficas que rara vez llegan a la cartelera comercial.

Jorge Rojas Tzompa, director del festival, explicó que este año la programación se redujo a cuatro días, en contraste con las ediciones anteriores que duraban una semana. “Este año va a ser una edición un poco más pequeña, se redujeron los días. Todas las películas que vienen son por invitación directa a las distribuidoras”, comentó.

La selección incluye cinco largometrajes: cuatro producciones mexicanas y una francesa. Entre ellas destacan Paradojas de Josué Hermes, Mujeres del Alba de Jimena Montemayor y Valentina o la serenidad de Ángeles Cruz.

El director destacó que, aunque no se abrió convocatoria en esta ocasión, el interés internacional por el FIC–TLAX ha ido en aumento. “Durante estos cinco años hemos tenido una visibilidad bastante grande en la comunidad cinematográfica internacional. Estamos muy agradecidos porque ya nos ubican de varios países, escuelas de cine, distribuidoras independientes”, dijo.

En ediciones pasadas, el festival llegó a recibir más de 200 inscripciones. Por ello, Rojas adelantó que el próximo año planean volver a lanzar una convocatoria pública, pues existe un notable interés de cineastas locales, nacionales y foráneos por participar.

La programación no solo ofrecerá proyecciones, sino también encuentros directos con los realizadores. “De las cinco películas, tres funciones son con invitados. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para el público. Que haya un diálogo muy padre entre el público y los realizadores”, señaló.

Entre las presencias confirmadas están el director Josué Hermes y parte del elenco de Paradoja; la actriz Miriam Bravo, quien participa en Mujeres del Alba; y la misma Bravo en su faceta de coproductora y actriz de Valentina o la serenidad.

Las sedes del festival serán tres: la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala y el municipio de Hueyotlipan, donde se presentarán proyecciones en su Centro Cultural y en el Salón Cultural. En estas locaciones se exhibirán cintas como El consentimiento (Francia) y Párpados Azules de Ernesto Contreras.

El FIC–TLAX busca reforzar su identidad como un escaparate alternativo de cine de autor y propuestas independientes, que no suelen llegar a salas comerciales ni permanecer mucho tiempo en cartelera.

“Como cada año les hacemos una atenta invitación para que puedan aprovechar estas películas que muy difícilmente llegan a circuitos comerciales. Es una muy buena oportunidad para ver otro tipo de cine”, expresó el director.

Además, el acceso a todas las funciones será gratuito, lo que convierte al festival en una opción cultural abierta para todo público. “Es una manera de generar una comunidad alrededor del cine, alrededor de la cultura. Están todos invitados”, concluyó.

