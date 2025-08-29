Exclusión y resistencia en la vejez: diez películas para repensar el envejecimiento

En una sociedad que valora al individuo en función de su capacidad para producir, las personas mayores son vistas cada vez más como una carga, un estorbo o como sujetos definidos por la dependencia y el deterioro. Esta idea invisibiliza los aportes de millones de personas que, aún en la vejez, aún contribuyen de manera activa a sus comunidades, sobre todo en un país como México, en donde existen 17 millones 121 mil 580 personas mayores, lo que representa el 12.8 por ciento de la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Esta mirada de la vejez ha dado lugar a prácticas cotidianas como la exclusión del mercado laboral, la infantilización de los adultos mayores, su desacreditación en la toma de decisiones, así como su confinamiento en espacios de cuidado o como sucede en muchos casos, el abandono; que va de la mano con maltratos y violencia, puesto que en el país, entre el diez y el 15 por ciento de los adultos mayores han sufrido algún tipo de abuso, ya sea físico, psicológico, verbal, sexual, financiero o por negligencia, de acuerdo al Instituto Nacional de Geriatría (Inger) y según la investigadora Liliana Giraldo, en México la prevalencia de maltrato a personas mayores es del 32.1 por ciento.

Así, se asume que al llegar a cierta edad, las personas deben “hacerse a un lado”, como si su tiempo de contribuir hubiera terminado. Este enfoque no solo es injusto, sino que también desperdicia una valiosa fuente de saber y experiencia.

En una era de envejecimiento poblacional, repensar la vejez se vuelve urgente; se prevé que para el año 2030 el país alcanzará una etapa representada por más personas mayores, en un 14.96 por ciento y para el año 2070 el porcentaje sea del 34.2 por ciento.

En este contexto, la noción de productividad debe ir más allá de su dimensión laboral o monetaria. Cuidar a un nieto, enseñar oficios tradicionales o sostener redes comunitarias son formas de producción que impactan en la cohesión y bienestar de las comunidades; tan sólo en México el 55 por ciento de los infantes son cuidados por sus abuelos mientras su madre o tutor trabajan, según datos del Inegi. La productividad no debería medirse únicamente por la capacidad de generar ingresos, sino también por la capacidad de generar valor social, emocional y cultural.

Promover una vejez digna, activa y reconocida pasa por transformar los discursos sociales que relegan a los adultos mayores a los márgenes y por crear entornos en los que su participación sea valorada, no tolerada.

El cine puede ser una poderosa herramienta para cuestionar estereotipos y ampliar nuestra mirada sobre la vejez. A continuación, se presenta una selección de películas mexicanas e internacionales que abordan distintos aspectos del envejecimiento, desde la memoria y la enfermedad, hasta el amor tardío, la reinvención personal y la resistencia frente al olvido:

El último canto del pájaro cú (México, 2010): Un viejo trovador con alzheimer emprende un viaje para encontrarse con su antigua pasión por la música; la película aborda desde una mirada sensible el envejecimiento, el olvido y la identidad.

La Demora (Uruguay, 2012): Una madre soltera lucha por cuidar a su padre que padece demencia, incapaz de seguir cargando sola con la situación toma una decisión extrema.

Elsa y Fred (Argentina, 2005): Fred, un viudo hipocondríaco, conoce a Elsa, una mujer animosa y soñadora. Juntos inician un viaje para descubrir que nunca es tarde para una segunda oportunidad.

El Padre (Francia, 2021): Un hombre de 80 años decide vivir solo, su hija sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora.

El Estudiante (México, 2009): Un jubilado de 70 años, decide inscribirse en la universidad para estudiar literatura; su presencia choca y transforma la vida de sus compañeros más jóvenes.

Los Años de Greta (México, 1992): Greta, una viuda de 72 años, vive en casa de su sobrina, en donde se le confina al cuarto de servicio. Un día decide ir a vivir con su amiga Gloria, con quien, descubrirá que la vida puede ser plena todavía.

Cosas imposibles (México, 2021): Matilde, una mujer mayor que ha vivido bajo abusos, encuentra una inesperada amistad con Miguel, un joven en busca de redención.

Umberto D. (Italia, 1952): película que retrata con crudeza la soledad en la vejez, cuenta la historia de Umberto Domenico, que sumido en la pobreza, vive en una pensión, cuya dueña lo maltrata por no poder pagar la renta, los únicos amigos que tiene son una joven ama de llaves y su perro Flike.

El exótico Hotel Marigold (Reino Unido, 2011): Un grupo de jubilados se encuentran en un hotel en la India, en la búsqueda de un retiro económico y tranquilo lo que encuentran es todo lo contrario.

El Agente Topo (Chile, 2020): Sergio, un hombre de 83 años, es contratado para investigar supuestos abusos en un asilo, pero lo que descubre es mucho más complejo.

