Espacios ganados han sido por la lucha de las mujeres y su colectividad: Ximbo

Con sus casi 30 años de trayectoria, la hiphopera Ximbo reconoce que en cuestión de género hay cosas que sí han cambiado para las mujeres, no obstante afirma que en ese terreno ganado están las propias mujeres detrás, pues son ellas quienes lo han gestionado y ganado gracias a la colectividad, el reconocimiento entre generaciones y la fuerza.

“Las cosas han cambiado mucho; te mentiría si no aceptara que hemos tenido avances importantes: hay más visibilización y más espacios, mismos que en su mayoría han sido gestionados por nosotras mismas. En los medios de comunicación hay periodistas que se unen para hablar en cuestión de género o para dar visibilización. Eso, lo hemos hecho nosotras, la colectividad femenina”, enfatiza previo al concierto que, al lado de otras jóvenes raperas del país, dará en un foro de Santa María Zacatepec, comunidad del municipio de Juan C. Bonilla.

A la distancia, en una llamada telefónica, Ximbo recalca que las mujeres han pugnado y estado presentes en temas como la búsqueda de mujeres y hombres desaparecidos o la pugna por la igualdad, siendo “el pulso que no ha dejado de latir y que no hemos abandonado sino nos hemos abrazado entre diversas generaciones para lograr lo que se tiene”.

Opina que si bien las instancias gubernamentales, empresariales o de la sociedad civil “no han tenido de otra” que reconocer el cambio, es claro que las mujeres han gestionado desde la raíz, sobre todo “porque siguen faltando muchas cosas, siguen muriendo muchas mujeres al día, solo por el hecho de ser mujeres, y porque somos el nombre chiquito en los carteles”.

Su camino, cuenta la compositora de temas como Tiempos felices, se parece mucho a estos cambios. Ella, afirma, es “una mujer de su generación” nacida en el año de 1979, que creció en un México machista, en donde salir con una minifalda era una locura pues se sabía que quien la portaba “no la iba a pasar bien”.

“Crecí sin saber lo que era feminismo, como muchas mujeres de mi edad, fui entendiéndolo poco a poco, gracias a la comunicación y posibilidad de aprendizaje intergeneracional, empecé a abrazar el feminismo a mi manera, que es como tiene que ser, porque todas tenemos visiones y criterios distintos”, relata quien es considerada la única rapera vigente y trabajando de su generación de la Ciudad de México.

Segura, sabe que si bien esta fue su experiencia y situación personal, se parece mucho a lo que ha ido sucediendo en el país, con una apertura que ha ido fluyendo poco a poco, que falta llegar a muchas mujeres que no han querido abrazar el feminismo y la equidad. “Me ha tocado ser testigo de eso y como los discursos cada vez más son más informados, estructurados y profundos, que es algo maravilloso”.

En todo este ejercicio, recalca Ximbo, está el hiphop y la forma en que se tejen redes, pues más que un género musical, ha sido una herramienta de autoconocimiento y de sanación que va más allá de la producción de discos o de pisar escenarios, pues “el hiphop tiene esta maravilla: que no es posible sin redes de apoyo en todos los sentidos, laborar, familiar y de amistad, que cuando se pueden mezclar son la receta secreta para subsistir, sobrevivir y llegar a más lugares”.

Ejemplo de ese tejido en red está el concierto que Ximbo ofrecerá el sábado 23 de agosto a partir de las 13 horas en Zona Zero Snack Bar, espacio que se ubica en Santa María Zacatepec, comunidad de Juan C. Bonilla, al lado del diyei Ninja 1 y Rich Franco, y una pléyade de jóvenes raperas venidas de diversos lados del país: Divas del Ghetto, Honey Plakoza BSNC, D´ziree, Caselina, la poblana Deni Valo, Hydra, Afreeka Dsound, Car ma versátil, Saudik, Alexa, Chica Smile, Musier Reyes y Reyna.

Este concierto, como otros que ofreció en Ciudad de México y Monterrey, es también para demostrar cómo la cultura del hiphop está viva, hecha a partir de trabajo comunitario y que apuesta por visitar otros espacios para dar a conocer a talentos. “Si seguimos dando nuestras miradas y nuestro dinero a los grandes festivales, centralizándolo todo, vamos a perdernos la oportunidad de conocer a nuevos artistas y la cultura viva”.

Destaca que estas presentaciones forman parte del disco Flow Pantera vol. 2, un homenaje a los grafiteros y a la forma más clásica de hacer rap y hiphop, del que se desprende CEC1312 (Código Ético de Calle), un manifiesto en forma de canción que suena como grafiti sonoro, al ser un encargo del artista del grafiti clandestino Isek.

Para saber más del próximo concierto de Ximbo en Puebla, artista presente en la escena desde 1996, se puede visitar https://www.facebook.com/profile.php?id=100083857525575