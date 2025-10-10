Viernes, octubre 10, 2025
En su edición 55, llaman a participar en concurso de altares de Casa de Cultura

La Secretaría de Arte y Cultura abrió las inscripciones para el Concurso artístico de altares y ofrendas a los muertos en su edición 55.
Paula Carrizosa

Los altares de muerto como los espacios donde los vivos recuerdan la vida de los que ya partieron. Monumentales y reconocidos como patrimonio cultural, como son los de Huaquechula, o aquellos que se conciben como un espacio de celebración más que de duelo, en el modo en que se realizan en la cultura Ngigua. En todos, al final, el propósito para celebrar una de las tradiciones más importantes en México: la de Día de muertos.

Desde hace 54 años, el gobierno de Puebla promueve el Concurso artístico de altares y ofrendas a los muertos, con el propósito de preservar y promover las expresiones culturales identitarias del país, así como reconocer el talento y la creatividad de la entidad.

Este año, en su edición 55, la Secretaría de Arte y Cultura (SAC) de Puebla abrió el periodo de inscripciones para dicho certamen, que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre en sus instalaciones.

Para ello, el público en general, instituciones educativas, asociaciones civiles y colectivos culturales interesados, podrán inscribirse de forma gratuita en la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez” acudiendo de forma presencial de lunes a viernes de 9 a 16 horas, hasta el día viernes 24 de octubre.

La participación, se indica mediante un comunicado, estará limitada a 40 lugares, los cuales asignarán de manera consecutiva.

 El concurso contará con tres categorías: Tradicional, Expresión libre y Cartonería.

En la primera, la categoría Tradicional, se premiarán dos primeros lugares, correspondientes a personas físicas y organismos, con montos de 14 mil y ocho mil pesos, respectivamente.

 

En tanto, para las categorías de Expresión libre y Cartonería, se otorgará un premio único de ocho mil pesos.

El jurado calificador estará integrado por especialistas de reconocida trayectoria en gestión y creación cultural, cuya decisión será definitiva e inapelable.

 Los participantes tendrán que montar sus ofrendas o altares del 25 al 27 de octubre y cumplir con los requisitos y características establecidas para cada categoría.

Asimismo, deberán comprometerse a cuidar sus obras durante todo el periodo de exhibición y respetar las normas de seguridad establecidas al tratarse de un inmueble patrimonial, entre ellas no encender elementos que generen humo o fuego, o clavar, pegar o atornillar muros, columnas y piso.

 A lo largo de más de cinco décadas y media, este concurso se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos de la temporada, convirtiendo los pasillos de la Casa de la Cultura en un recorrido lleno de color y significado cultural, que disfruta la ciudadanía de forma libre.

La convocatoria está disponible en la página web de la Secretaría de Arte y Cultura: sayc.gob.mx

