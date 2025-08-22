Elena Garro, periodista relegada: una mirada a ‘Mujeres perdidas’

Aunque mayormente conocida como novelista, Elena Garro (1916- 1998) es a menudo olvidada como periodista; sin embargo, su reportaje Mujeres perdidas. Reformatorio de señoritas es quizá su legado más destacado en ese campo, el cual, sin duda refleja su postura crítica, ya que, con apenas 24 años aceptó infiltrarse como presa común en un reformatorio femenino en Coyoacán durante diez días, para denunciar las condiciones en las que vivían las mujeres encarceladas.

Su compromiso con la denuncia social se revela con este, su primer reportaje, publicado en cinco entregas durante 1941 en la revista Así, fue un trabajo profundamente comprometido; Elena Garro ingresó a una Casa de Orientación para Mujeres en Coyoacán, que funcionaba como una cárcel, haciéndose pasar por una presa acusada de robo para así poder recoger los horrores que se vivían en el lugar.

El proceso fue cuidadosamente planeado: recibió un oficio por parte del Jefe del Departamento de Prevención Social y pasó inicialmente por el Centro de Observación del Tribunal para Menores una reclusión de dos días, antes de llegar a la Casa de Orientación, todo para no levantar sospechas entre las autoridades.

La crónica, dividida en 16 apartados, fue reeditada en 2014, en Gonzo. Periodismo policiaco y, posteriormente, publicado en la página web Metrópoli Ficción, esta combina descripciones detalladas y sensibles de escenas impactantes, como las condiciones deplorables de la comida y la situación médica en la que se encontraban las reclusas, pues todas se hallaban contagiadas de enfermedades venéreas.

El reportaje no se quedó en una mera descripción, sino que logró que destituyeran a la directora del lugar y se mejoraran las condiciones de vida de las internas, según narra la investigadora y biógrafa Patricia Rosas Lopátegui.

Con este trabajo, no solo destaca la calidad de su periodismo, sino que, además resalta el valor de ‘Mujeres perdidas’ para señalar que Garro fue referente importante en denunciar la violencia contra las mujeres, incluso antes de que se nombrara como feminicidio, señala Rosas Lopátegui en su obra El asesinato de Elena Garro.

También, autores como Susana Perea-Fox, en La Jornada respaldan su legado de denuncia contra males arraigados y afirman que su obra abre puertas simbólicas para ampliar perspectivas sobre la injusticia social del país y el acervo escrito por mujeres.

Una figura incómoda de la literatura mexicana

Hay quienes la recuerdan como la esposa de Octavio Paz, con quien duró 22 años de relación; otros más la recuerdan por su protagonismo en suceso políticos y sociales del país; como su participación activa en la recuperación de tierras a favor de campesinos de Morelos o por la polémica en torno a su intervención en las manifestaciones estudiantiles que terminaron con la masacre de Tlatelolco en 1968. De la misma forma, su actitud crítica hacia el comunismo y su acercamiento a la política mexicana la pusieron en la mira, según un boletín del INBAL.

Con esto, la escritora poblana se posicionó como una figura controversial para la historia de México y lo es aún más al recuperar dos dimensiones poco exploradas de su obra: el periodismo y el teatro.

Obras como Un hogar sólido, Felipa y su alma, Los perros o La señora en su balcón exploran, desde lo simbólico y lo fantástico, las estructuras de poder, las jerarquías familiares, la represión de las mujeres y la hipocresía de la clase media. Su dramaturgia no fue decorativa ni experimental: fue política.

Elena Garro fue una figura que generó controversia por sus posturas críticas hacia distintos sectores del poder. Con su trabajo se confirma que su compromiso con la denuncia social no fue circunstancial, sino una constante en su trayectoria. A casi 30 años de su fallecimiento, revisitar su obra implica acercarse a una voz compleja; sus textos ofrecen una mirada sobre el México del siglo XX que aún resuena en el presente.

