El vínculo institucional une 74 obras de artistas en la muestra Habitar el umbral

La exposición Habitar el umbral: cuerpo, memoria y territorio en diálogo, entrelaza estos tres conceptos como experiencias vivas y cambiantes, al tiempo que llama a reflexionar sobre las huellas que transforman y los vínculos que construyen la identidad individual y colectiva.

Abierta en la Capilla del arte, la muestra dividida en los dos pisos del edificio ubicado en la 2 Norte número 6, en el Centro Histórico de Puebla, reúne un total de 74 piezas realizadas por reconocidos artistas y colectivos, que tienen como común denominador su vínculo institucional.

Al respecto, Mario Roberto Martínez Fonseca, co-curador de la exposición, señaló que Habitar el umbral se “propone como un ejercicio de memoria institucional”, ya que reúne obras de profesores, egresados y artistas vinculados a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Leer también: La cultura huasteca de Puebla llegará al Museo Nacional de Culturas Populares

“Nos llena de orgullo tener todas estas obras porque son de egresados y profesores que a lo largo de los años han dejado una huella importante en la universidad”, dijo acompañado de Mauricio Audirac, director de la Capilla del Arte UDLAP.

Martínez Fonseca acotó que, por tanto, el reto fue articular una narrativa que no fuera cronológica, sino que mostrara cómo las distintas generaciones y propuestas plásticas pueden convivir y dialogar en el mismo espacio expositivo.

En ese sentido, Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP, destacó la importancia de esta exposición como parte de un proceso de articulación entre las actividades artísticas del campus y Capilla del Arte, ubicado en el centro de la capital.

“Buscamos crear un espacio de diálogo entre los artistas que han sido parte fundamental de nuestra institución a lo largo de los años”, confió la catedrática.

Te recomendamos: El vuelo de Cuauhtémoc se posará en el Museo Regional de Cholula en muestra colectiva

Abundó que en esta exposición el espectador encontrará piezas de egresados no sólo de Artes Visuales, sino también de otras licenciaturas como Antropología o Diseño, lo que refleja la riqueza interdisciplinaria que caracteriza a dicha escuela.

En la muestra Habitar el umbral: cuerpo, memoria y territorio en diálogo, señalaron Alejandro Cañedo y Manuel Alejandro Gómez, coordinador de Capilla del arte y coordinador de exposiciones en el mismo espacio, respectivamente, está contenida la obra de artistas como Antonio Álvarez Morán, Alberto Ibáñez Cerda, Rafael Olivarria, Lydia García, Fernanda Suárez, Leticia Morales Bojalil, Miguel Casco, Gabriel Acevedo, Mónica Castillo, Raúl Mora, Frida Cano Romo, Baruch Vergara, Ernesto Cortés, Marco Antonio Velázquez Ramos, Mauricio Audirac, Sergio González Angulo, Mihael Dalla Valle, José Lazcarro Toquero, Antonio Audirac, Adriana Martínez, Alejandro Osorio, Raúl Aguilar, Manuel González, Joaquín Conde, Ángela Arziniaga, Javier González, Elizabeth Castro Regla, Rafael de la Luz, Carlos Arias, Douglas Rada Parejas, Colectivo OSO (Elizabeth Flores y Luis Calvo), John O´Leary, Santo Miguelito Pérez, Santiago Rojo, Canis Ludens, Marcelino Barsi, Germán Montalvo, Valeria Montoya, Berenice Olmedo, Isaac Olvera, Rubén Ojeda, Nelly César, Andrea Coyotzi Borja y Fernando Santiago, entre otros.

La muestra, que permanecerá en exhibición hasta el 5 de abril de 2026, con entrada libre de martes a domingo, será parte de la programación cultural durante octubre y noviembre que busca activar el diálogo y la experiencia artística desde distintas disciplinas: los miércoles musicales con conciertos de diversos géneros; los jueves de diálogo, con la participación de Patrick Johansson, ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2025; los viernes de movimiento, que incluirán un ciclo de cine dedicado al director Peter Greenaway, dirigido a mayores de 18 años; y los Domingos Creativos, talleres inspirados en la exposición actual, pensados para disfrutar en familia.

Además, la Capilla del Arte será parte de la décima y la undécima ediciones de Noche de Museos, que tendrán horario extendido de 11 a 22 horas.

Leer más: Llaman a fotografiar el legado de las culturas prehispánicas en Puebla y el país