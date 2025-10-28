Día de Muertos: diálogo entre tradiciones

El Día de Muertos es el resultado de un diálogo entre dos tradiciones, propias de contextos distintos: la mesoamericana y la europea; se ha convertido en un espacio de convergencia que permite mantener viva una tradición. La fusión de la cosmovisión mesoamericana y los rituales católicos implicó un proceso de reinterpretación y adaptación, reflejo de las perspectivas que conforman la identidad mexicana. En este diálogo se adopta y recrea lo que culturalmente sigue teniendo sentido: un momento propicio para honrar a los que ya no están, recordar el origen y la finitud de la vida.

Antes de la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos —como los mexicas, mayas, purépechas y zapotecos— ya rendían culto a sus muertos, pero lo hacían de formas distintas a las actuales, según una publicación del INAH.

Entre las principales costumbres estaban las celebraciones en distintos momentos del año, no sólo en noviembre, según el calendario agrícola anual dividido en 18 veintenas (Xiuhpohualli). Se tiene registro de por lo menos cuatro momentos de celebración funeraria que los mexicas dedicaban a lo largo del año:

Octava veintena ‘Miccailhuitontli’: se celebraba entre agosto y septiembre, se trataba de una fiesta menor relacionada con los infantes muertos y servía de preparación para la conmemoración mayor.

Novena veintena ‘Huey Miccailhuitl’: también celebrada entre los meses de agosto y septiembre, era una fecha dedicada a los guerreros fallecidos , y se creía que estos acompañaban a Huitzilopochtli.

Décima tercera veintena ‘Tepeilhuitl’: celebrada entre octubre y noviembre, conmemoración que marcaba el inicio del invierno, época de la cosecha de maíz; por lo que, estaba dedicada a los cerros , a los moradores de estos y a las deidades del agua . En esta fecha se hacían representaciones (manojos de madera con mantas) de las personas que fallecieron ahogadas , se creía que eran almas que habitaban el Tlalocan.

Décimo sexta veintena ‘Tititl’: se llevaba a cabo en el solsticio de invierno, marcaba el fin del año solar y se celebraba a Cihuacóatl (madre de la fertilidad y la tierra); era la fiesta de los finados, aquellos que habían muerto de forma natural, se llevaba a cabo un ritual conocido como quixebilotia (en memoria), en este se colocaba sobre petates las representaciones de los difuntos, se rodeaba con mantas y perfumes, además de comida que era repartida entre los asistentes, al finalizar la fiesta se quemaba todo.

Estas prácticas estaban profundamente ligadas a la cosmovisión que entendía la muerte como una continuación natural de la existencia, no como un final.

La llegada de los españoles y el cambio de sentido

Con la colonización, los españoles introdujeron el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), fiestas católicas dedicadas a recordar a los muertos desde una perspectiva cristiana. Al imponer la evangelización, los misioneros reemplazaron las antiguas fechas indígenas por las europeas —dado que en el calendario católico ya se había establecido la celebración— y fusionaron ambas tradiciones.

Fue así como surgió el actual Día de Muertos: una mezcla de elementos indígenas reinterpretados con símbolos católicos. Los antiguos ritos se adaptaron a las nuevas creencias, y aparecieron elementos que hoy se consideran “tradicionales”, como:

Los altares domésticos, que reemplazaron los antiguos espacios ceremoniales.

El uso de velas, heredado del simbolismo cristiano de la luz divina.

Las calaveras de azúcar y el pan de muerto, inspirados en costumbres funerarias europeas.

Las flores de cempasúchil, que sí existían en Mesoamérica, pero que se les dio un nuevo significado.

Además de las fechas establecidas oficialmente por la iglesia católica que son el 1 y 2 de noviembre, también se han adaptado con el paso de los años otras fechas significativas:

27 de octubre: Almas de las mascotas.

28 de octubre: Almas de las personas con una muerte violenta o por accidentes.

29 de octubre: Almas de los que fallecieron ahogados.

30 de octubre: Almas de los han sido olvidados o no tienen familia.

31 de octubre: Almas de quienes nunca nacieron y de niños que no fueron bautizados.

1 de noviembre: Almas de niños que sí fueron bautizados.

2 de noviembre: Todas las almas.

Si bien, para los días anteriores a noviembre, no existe una autoridad religiosa o histórica que las haya establecido oficialmente, estas se derivan de prácticas regionales y populares a través de la difusión cultural e incluso de campañas comerciales; como es el caso del 27 de octubre, fecha que se atribuye, de acuerdo a distintos medios, a la campaña realizada en 2019 por parte de la compañía de servicios funerarios para animales: Funeral Pet.

Reinterpretación y continuidad

Por eso, especialistas del INAH, como el arqueólogo Victor Joel Santos Ramírez, coinciden en que el Día de Muertos no es una tradición prehispánica pura, sino una creación conjunta que fue tomando forma entre los siglos XVI y XX. Su esencia actual —con altares, ofrendas, calaveras y visitas al panteón— no existía en el mundo prehispánico, aunque conserva símbolos que recuerdan ese pasado.

En 2003, la UNESCO reconoció esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no por su antigüedad prehispánica, sino por su valor simbólico, su creatividad y su papel en la preservación de la memoria colectiva.

Hoy, más que una herencia intacta del México antiguo, el Día de Muertos representa una síntesis cultural: una forma de expresar la identidad mexicana moderna, donde conviven la religión, la memoria familiar y una visión particular de la muerte.