Desde Puebla, la Universidad de Sevilla y la BUAP buscan marcar la hoja de ruta del futuro del patrimonio universitario

Con el llamado a trabajar de manera coordinada, planteando como ejes la investigación y la acción, comenzó la segunda edición del Encuentro iberoamericano de patrimonio universitario en Puebla y Tlaxcala, que en su programa 2025 se denomina Utopías. Distopías. La ciudad vivida, concebida o imaginada.

Este día, desde el salón Barroco del edificio Carolino, Luis Rafael Méndez Rodríguez, investigador y catedrático de la Universidad de Sevilla y co coordinador del encuentro al lado de Francisco Manuel Vélez Pliego, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dijo que era necesario compartir y debatir las medidas que se están llevando a cabo en el espacio iberoamericano para la protección y reconocimiento del patrimonio universitario.

En este encuentro, continuó acompañado autoridades universitarias de ambas instituciones y de las instancias organizadoras, expuso que se busca entender la significación social de los bienes culturales de la universidad y sus instrumentos, que en conjunto forman parte de ese legado atendiendo a distintas experiencias que cada universidad presenta.

Sobre todo, dijo Méndez Rodríguez, porque es necesario un diálogo colaborativo sobre el patrimonio cultural como eje social de las universidades, al mismo tiempo del establecimiento de alianzas y la producción de conocimiento que permitan trabajar de manera coordinada, con una hoja de ruta que va a marcar el futuro del patrimonio iberoamericano en sus universidades.

“Nuestro continente no puede entenderse sin el arte, sin la ciencia, sin el patrimonio que emana de sus aulas, pues son las universidades las que hacen progresar a la sociedad, las que ofrecen soluciones para una mejor ciudad, para atender los problemas y dar respuestas que en estos tiempos tan difíciles y oscuros”, sostuvo.

Afirmó que una ciudad sin universidades se disipa, diluye y pierde, y en este mundo tecnificado, es importante volver a plantear el futuro que puede salir del conocimiento y del desarrollo de acciones de tutela y políticas culturales de la universidad: del objeto al sujeto y del aula a la ciudad.

A su vez, Francisco Manuel Vélez Pliego, coordinador del encuentro por parte de la BUAP, refirió que este acto académico da continuidad a un esfuerzo académico, técnico y cultural que busca visibilizar la importancia de las instituciones de educación superior en la salvaguarda de su propio patrimonio y de la relevancia de sus actividades para el estudio, conservación, difusión y resignificación de los sitios en donde las instituciones están asentadas.

Acotó que, en el encuentro, a través de talleres, exposiciones y diálogos, se busca mostrar reflexionar y compartir experiencias para avanzar en el conocimiento, en el establecimiento de modelos de gestión para la protección, conservación y difusión del patrimonio universitario.

“Su importancia como parte del tejido social y cultural, la salvaguarda del legado, la incorporación de nuevos usos humanos, la integración de la contemporaneidad, y los usos turísticos del sitio o la vivienda, son temas prioritarios que serán abordados en el encuentro”, confió Vélez Pliego.

Programado del 2 al 5 de septiembre, el encuentro es organizado por la BUAP, la Universidad de Sevilla, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, el ayuntamiento de Tlaxcala y la Gerencia del Centro Histórico de Puebla.

Para saber más, se puede consultar el sitio electrónico https://www.encuentropatrimonio.com

