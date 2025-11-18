Desde el MET de Nueva York llega a Puebla la Ópera Procesional Primero Sueño, adaptación al poema de Sor Juana

“Piramidal, funesta de la tierra/ nacida sombra, al Cielo encaminaba/ de vanos obeliscos punta altiva/ escalar pretendiendo las Estrellas”, rezan los primeros versos del Primero Sueño, poema clave de Sor Juana Inés de la Cruz que fue llevado a la ópera por la jazzista mexicana Magos Herrera, estrenada en enero de este año en el Museo Metropolitano de Arte (MET, por sus siglas en inglés) de Nueva York, Estados Unidos, y traíada ahora a Puebla por el ayuntamiento de la capital.

La ópera, además, dejará el teatro y su escenario, para abrirse a las calles del primer cuadro de la ciudad como parte de la llamada Ópera procesional Primero Sueño que se presentará, el 5 de diciembre a las 19 horas, en el atrio de la Catedral y en el zócalo de Puebla, de manera gratuita.

Presentada esta mañana de martes 18 de noviembre por el presidente municipal José Chedraui, la ópera tendrá alrededor de tres mil espectadores en el atrio de Catedral para luego procesionar, literalmente, por las calles circundantes al zócalo de Puebla. En ambos escenarios habrá pantallas de gran dimensión que proyectarán el recorrido para quienes permanezcan en el atrio y viceversa.

La ópera Primero Sueño, explicó Anel Nochebuena Escobar, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) es una producción de la jazzista mexicana Magos Herrera, al lado de Paola Prestini y Louisa Proske, que ha sido dirigida y readaptada escénicamente por Jorrell Lawyer-Jefferson, con las arpas y la percusión manual del reconocido músico Celso Duarte, y la teorba y guitarra española de Luca Tarantino.

Durante una conferencia de prensa, dijo que protagonizada por Magos Herrera como Sor Juana y en el papel de las “hermanas” Sjaella, la obra contará con la participación de alrededor de 60 intérpretes de ópera de Puebla que acompañarán, a manera de coro, el recorrido procesional de la ópera.

“En Puebla se verá por primera vez una ópera que viene directamente del MET de Nueva York, uno de los museos más importantes del mundo que tiene una área específica en ópera, y las óperas más importantes del mundo suelen salir del MET”, dijo la funcionaria municipal.

Te recomendamos: Conciertos del festival Eurojazz serán transmitidos en vivo en todo el país

En ese sentido, Magda Rey, profesora, gestora y promotora de la ópera en Puebla, señaló que el poema de la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz se materializa ahora en esta ópera cuyo reto es abandonar el espacio cerrado de un teatro para ocupar el espacio público de Puebla.

“Vamos a escuchar el poema que está en español y en unas partes en náhuatl que tiene toda esta filosofía de Sor Juana en el que a través de la música, con distintos ritmos que aprovecha el ser contemporánea, pues tiene música clásica y barroca, sino ritmos latinos como el mambo, que se ve en su instrumentación que va del armonio y el teorbio al arpa jarocha, hasta el jazz con Magos Herrera”, distinguió la creadora del programa radiofónica La música desde el atril y directora de la Compañía de Ópera de la BUAP.

Acotó que, como encargada de la masa coral que acompañará la ópera, esta se integrará por intérpretes mujeres en su mayoría, pues así lo pide el desarrollo de la pieza, para que al final se integre un contingente de voces masculinas.

La Ópera procesional Primero Sueño que se presentará, el 5 de diciembre, en el atrio de la Catedral y en el zócalo de Puebla, de manera gratuita. Para apartar uno de los tres mil lugares que habrá en el atrio, se puede acceder a las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla y del IMACP para llenar un formulario.