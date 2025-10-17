Cinemateca Luis Buñuel exhibe filmes contados por pueblos indígenas

Hasta este sábado 18 de octubre en la Cinemateca Luis Buñuel se proyecta la edición 19 de la Muestra de Cine + Video Indígena, la cual promueve la difusión de las culturas originarias y su representación audiovisual a través de historias contadas desde las propias comunidades.

Con origen en Chile, la muestra es un proyecto con 19 años de trayectoria coordinado por el Museo Chileno de Arte Precolombino, en el que la cinematografía se convierte en un puente entre la memoria, la identidad y el diálogo intercultural.

De esta manera, el recinto ubicado en la 5 Oriente no. 5 del Centro Histórico exhibirá más de 20 títulos, entre los que destacan Por dentro somos color, de la directora Elena Pardo, Anfitriones durante medio siglo: la versión Mýky de la historia, de Typju Mýky y André Tupxi Lopes; Vientre de luna, de Liliana K’an; Los sueños viajan con el viento, de Inti Jacanamijoy, y Ra Savi, de José Antonio Hernández Martínez, por mencionar algunos.

En esta edición la Muestra de Cine + Video Indígena presenta más de 40 filmes provenientes de América Latina y otras regiones.

Su propósito es ofrecer una plataforma de exhibición que reconozca las narrativas propias de los pueblos indígenas, abrir espacios de reflexión sobre el territorio, la espiritualidad, la defensa del medio ambiente y la preservación de las lenguas originarias.

