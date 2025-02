Chela Heart toma el timón de su propio barco teatral para estrenar Liberación femenina

Chela Heart, nombre artístico de Graciela Blanco, ha sido arrastrada desde su adolescencia por el teatro. Ahora, a sus 40 años, atiende el consejo que le dieron varias voces femeninas: trabajar en un propio montaje, encargándose de la producción y la interpretación. Este anhelo se verá completado el próximo 14 de marzo con el estreno de Liberación femenina, un unipersonal en formato stand up que presenta el retrato de cinco mujeres que, al liberarse, son capaces de bailar con su soledad y reírse a carcajadas.

Gestado a partir de su comunicación en 2024 con Jessica Torrijos, una standupera argentina con quien tomó un taller tiempo atrás y quien le propuso tomar este texto de su autoría del cual se enamoró, Liberación femenina “es como un mensaje muy importante pues a lo largo de la vida he tenido varios altibajos como cualquier persona y como mujer que me han llevado a cuestionar el por qué pasan ciertas cosas siendo mujeres”, define la actriz de larga trayectoria durante una entrevista.

Así, el “levantar” esta obra llega en la vida de Chela Heart en un momento crucial: los 40 años, una edad que plantea cambios y le lleva a pensar en su trabajo con otros actores y compañías, y a tomar el timón de su propio barco y probar la independencia teatral.

Sobre todo, porque tras el descubrimiento de su pasión en la secundaria, su paso por la carrera de Arte Dramático en la UAP, su integración en diversos proyectos y compañías teatrales al lado de reconocidos agentes del teatro como Elvira Ruiz Vivanco y Olvido Carrera, además de su paso por Teatro en Corto y Talavera Cabaret, compañía de teatro cabaret de Puebla, sabe que el teatro es algo que confronta, que llama a estar dispuesto y a tener una profunda disciplina.

“El teatro me ha llamado muchas veces, lo que me ha hecho ver es que sin pasión no saldrán las cosas”, acotó la también profesora de bachillerato, quien siembra semillas –no necesariamente teatrales- entre sus alumnos.