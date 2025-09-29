Catálogo de El Corcito publicado por el Museo Amparo recibe Premio García Cubas

Antonio Ruiz El Corcito. Montajes y escenas del México moderno, editado por Dafne Cruz Porchini y Luis Vargas Santiago, una publicación de la Fundación Amparo, el Museo Amparo y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, fue el libro ganador en la categoría de Catálogo del Premio Antonio García Cubas 2025.

El volumen fue resultado de la exposición homónima montada en el Museo Amparo de junio a noviembre de 2024 que presentó la obra del pintor y diseñador desde una perspectiva multidisciplinaria, con énfasis en sus vínculos con la arquitectura, las artes escénicas y el cine.

En el libro, señala el Museo Amparo por medio de un comunicado, reúne materiales del archivo personal de Antonio Ruiz (Texcoco, 1892 – Ciudad de México, 1964), como fotografías, cartas, bocetos de vestuario para ballet, maquetas y escenografías teatrales, dibujos de sets cinematográficos, decoraciones para salas de cine, y algunas de las comisiones murales que realizó.

Estos documentos, agrega, permiten comprender con mayor profundidad cómo el artista concebía la realidad, al construir en sus lienzos auténticas “escenas teatrales” o “montajes visuales” donde múltiples acciones conviven en un mismo espacio.

Al realizar el proyecto expositivo en torno al pintor, escenógrafo y docente, los curadores y editores del catálogo Dafne Cruz Porchini y Luis Vargas Santiago señalaron que el reto consistió en decir “algo distinto a lo que ya habían hecho colegas tan estimados, como Olivier Debroise, Luisa Barrios y, sobre todo, Rita Eder, quien dedicó su tesis doctoral y un libro a este artista”.

Así, como escribe la periodista de La Jornada Merry MacMasters, “Cruz Porchini y Vargas Santiago tuvieron la ventaja de trabajar directamente con el archivo de Ruiz (1892-1964) antes de que la familia lo vendiera al Centro de Investigaciones Getty, en Los Ángeles, California”.

Dicho archivo documenta el paso de El Corcito por muchas instituciones en las que trabajó desde los años 20, como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y la escuela de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional.

“Al revisar el archivo nos dimos cuenta de que un área menos explorada era la de la relación de Ruiz con otras artes, además de las pictóricas. Fue escenógrafo de obras destacadas de amigos como Rodolfo Usigli y de compañías de ballet como La Paloma Azul. Esas colaboraciones dejaban ver que había entendido claramente la escena como una suma de planos donde ocurren acciones en movimiento”, confiaron los editores.

El Premio Antonio García Cubas 2025 fue entregado el pasado 18 de septiembre en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología (MNA), en el marco de la inauguración de la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

Organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el galardón se ha consolidado como un referente clave en el ámbito editorial. Instituido en 1998, tiene como objetivo estimular la producción y edición de obras que contribuyan al rescate, la visibilidad y el estudio del patrimonio cultural.

En esta edición participaron 111 obras provenientes de más de 60 editoriales. De las 11 categorías contempladas en la convocatoria, nueve recibieron premio por parte del jurado, y se otorgaron además siete menciones honoríficas. La convocatoria tuvo un alcance nacional, con propuestas enviadas desde entidades como Yucatán, Michoacán, Chiapas, Morelos, Baja California, Quintana Roo, Estado de México, Puebla y Veracruz, entre otras.

La presentación editorial de Antonio Ruiz El Corcito. Montajes y escenas del México Moderno se llevó a cabo el 26 de septiembre en el mismo MNA en el marco de la propia FILAH, con participación de los editores Dafne Cruz Porchini y Luis Vargas Santiago, así como de Deborah Guzmán, diseñadora del Museo Amparo, y Jaime Soler Frost, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.