Cambio de dirección conforme a ley, diálogo y presupuesto, llamados de docentes del Conservatorio de Puebla

“Garantizar el cambio de dirección conforme a la ley, priorizando transparencia y meritocracia; implementar reformas académicas y de infraestructura con presupuesto y respaldo real; y fomentar mesas de diálogo donde las voces críticas —sin anonimato— propongan soluciones concretas”, son tres de los llamados que hacen docentes del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla como respuesta a la serie de señalamientos que, en diversos medios de comunicación, han sido dados a conocer por otro grupo de profesores que, entre otras cosas, exigen una reforma profunda y radical de la institución.

Sobre todo, Ignacio Camargo, director administrativo; Fernando Aguirre, docente de violín y director de la Camerata; y Jorge Aguirre, catedrático y coordinador de Vinculación, exigen “responsabilidad y valentía cívica a quienes señalan problemas: denunciar irregularidades es válido, pero hacerlo con nombres, pruebas y propuestas es lo único que puede dignificar su lucha”.

Durante una entrevista, a la que el grupo de músicos dan respuesta a una nota informativa publicada por La Jornada de Oriente el pasado 27 de marzo, mencionan que “están sorprendidos por la violencia con la que el grupo ha atacado”, en diversos medios de comunicación, a directivos y administrativos del Conservatorio de Música.

Sobre la permanencia del director en turno que lleva en el cargo casi dos décadas, siendo este uno de los señalamientos hechos por el grupo contrario, el director administrativo Ignacio Camargo señala que si se hiciera una asamblea “nos daríamos cuenta que el colectivo no ve –eso- como un problema”.

“Un puñado muy pequeñito de compañeros considera que eso no es correcto, pero aquí el punto es no dan nombre, se esconden en el anonimato. Y aunque cada uno de nosotros tenemos el derecho de creer y opinar, no puedo yo hablar por él, yo puedo estar en desacuerdo, pero yo hablo por mí, no puedo hablar por él; pero al decir, los maestros del Conservatorio, es ¿qué maestros?, vamos teniendo claridad, ¿quiénes son?”, expone.