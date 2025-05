Artista denuncia incumplimiento de la Secretaría de Arte y Cultura; titular dice que hay acompañamiento

Con un paisaje sonoro de Flor del bosque de fondo, resultado de la indagación que ha realizado en torno a la destrucción y el daño a este ecosistema, el artista Luis Andrade deslizó su brocha cargada de color rojo sobre un bastidor para hacer aparecer la frase: “Esto no iba a suceder, sin embargo, aquí estamos”.

Chorreante de color, el enunciado fue escrito para denunciar un hecho: la forma en que la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla no cumplió con el ofrecimiento de montar la exposición Transiciones del territorio en el centro cultural San Roque, y la manera en que el artista decidió “cumplir” tras un anuncio oficial del acto.

Este jueves 8 de mayo a las 17 horas en uno de los salones de San Roque, edificio que fuera un hospital novohispano y fue recuperado en su estructura, Luis Andrade intervino un bastidor como un acto performático no sin antes contar que el 11 de febrero pasado, un “mediador” de la dependencia lo contactó para invitarlo a exponer; asimismo que tras pláticas y la pregunta sobre cuál sería el apoyo brindado, unos días de pausa y la respuesta de que no habría apoyo alguno, más que el espacio y el capital humano, decidió que no le convenía dicha exposición.

“No me daban nada, ninguna ventaja, no me estaban ofreciendo nada (…) Yo pedí lo mínimo: las impresiones, algo de catering, y no me dieron nada. Hablé con el mediador el 24 de abril y le dije que yo había decidido cancelar la exposición por las razones que acabo de compartir. Él me que sí, que no habría dicho ningún problema, que seguiríamos buscando espacios, de manera amable”, relató en el acto.

Continuó que le recomendaron hacer un escrito dirigido a la secretaría para que fuera más formal, cosa que no hizo. Pasaron los días y se dio cuenta, al ver las redes sociales de la dependencia –en Facebook- que había sido publicado un cartel donde se anunciaba la exposición Transiciones del territorio, con lugar, fecha y hora: centro cultural San Roque, jueves 8 de mayo, 17 horas.

Andrade prosiguió que en ese momento se comunicó con el mediador, y le preguntó qué estaba pasando, a lo que éste le respondió que vería el tema para minutos después, en una nueva comunicación, decirle que no se podía “bajar el cartel”, pues ya estaba publicado y ya formaba parte de la programación.

“Me vi en una situación muy delicada en la cual mi nombre estaba comprometido, porque se podía pensar que yo no había cumplido. Como no había ni un contrato, ni un papel y yo jamás hable con una autoridad propia de la secretaría, pero estaba el respaldo del cartel que en la narrativa se podía entender que yo había fallado”.

El también autor de la exposición Cenizas del bosque, montada en la Alianza Francesa de Puebla, acotó que decidió que “quería cumplir, ser profesional” y hacerle frente a esta situación, que sumada a otra experiencia parecida, “hace patentar una situación que le preocupa: la relación de artistas e instituciones”.

Así, concibió que Transiciones del territorio y el acto de pintar el bastidor, fue para “cumplir con el compromiso en el cual me siento obligado porque no quería que se dijera que no estaba cumpliendo”. De paso, dijo que no sabe cuáles serán las consecuencias de la denuncia, siendo que su deseo era que las condiciones para los artistas mejoren, sobre todo en su relación con las instituciones.

Acompañamiento institucional a artistas está en todo momento, afirma titular de Cultura minutos después, en el mismo centro cultural San Roque tras inaugurar otra exposición, la titular de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla, Alejandra Pacheco Mex, afirmó que desconocía el tema, sin embargo, dijo que “el acompañamiento institucional está en todo momento: desde que llegan las propuestas o las peticiones por parte de los ciudadanos a esta secretaría”.

Cuestionada por los reporteros aseveró que “tomaría cartas en el asunto”, pues todos los artistas son importantes, además de que el acompañamiento tiene que estar en todo el momento, sobre todo en materia de difusión.

Expuso que para la dependencia no hay artistas de segunda ni de primera, “tan es así que se abren espacios para artistas locales, jóvenes, niños y adultos de la tercera edad, de todos los que tengan la atención de mostrar su arte”.

Pacheco Mex insistió en que la secretaría “no niega el espacio a ninguno de los artistas”, sino que se abren, dependientes siempre de temas administrativos. Asimismo, dijo que en coordinación con la Federación se trabaja en diversas convocatorias, así como otras propias ya nivel municipal, por lo que los artistas deben estar pendientes de su emisión.

“Están próximos a lanzarse programas, proyectos, no nada más eventos, en donde se da todo el acompañamiento, desde lo legal (…)”, refirió la funcionaria estatal.

Por último, aclaró que su presencia entre uno y otro acto –como el par de exposiciones abiertas con una hora de diferencia, a las 17 y 18 horas respectivamente- no deriva de una elección, sino de los compromisos que como secretaría del ramo tiene.

